В Грузии потребовали обнародовать расходы на похороны патриарха Илии II

«Даже если оставить в стороне тот факт, что дело касается Патриарха – если кто-то крадет деньги, предназначенные для усопшего, такого человека мало просто посадить в тюрьму, он заслуживает расстрела. Тика Рухадзе была назначена по рекомендации (Мамуки) Мдинарадзе; она использовала его имя, чтобы давить на окружающих, и именно он несет ответственность за то, что привел такого человека в систему», – заявил Окиташвили в интервью телекомпании «Пирвели».

Руководитель организации «Палата культуры Грузии» Давид Окиташвили призывает Генеральную прокуратуру Грузии и Службу государственного аудита изучить и обнародовать полную информацию о расходах, связанных с похоронами патриарха Илии Второго. Он обвиняет экс-министра культуры Тику Рухадзе в злоупотреблении своим положением и требует от неё объяснить, на что были потрачены миллионы лари.

Бывшего министра культуры Грузии Тику Рухадзе подозревают в нецелевом расходовании средств и возможном участии в коррупционных схемах, связанных с расходами на похороны патриарха Илии II. Грузинские политики, в том числе представители правящей партии «Грузинская мечта», призывают прокуратуру проверить заявления и выяснить, как были потрачены выделенные государством средства.

При этом он не представил каких-либо доказательств хищения средств, лишь потребовал провести проверку и обеспечить прозрачность расходов.

Ранее Окиташвили опубликовал в соцсети Facebook пост, в котором задает бывшему министру следующие вопросы:

«Какие суммы были потрачены (в период её нахождения на посту)? Кому перечислялись государственные средства? Как осуществлялись закупки и насколько целевым было использование каждой копейки? Госпожа Тика, куда ушли миллионы?!»

Член «Грузинской мечты» Тенгиз Шарманашвили считает, что заявления Давида Окиташвили дают прокуратуре достаточные основания для проверки действий бывшего министра культуры Тики Рухадзе.

«Прокуратура обязана провести проверку, вызвать этого Окиташвили и спросить, какими аргументами он располагает. Если эти аргументы будут весомыми, прокуратура Грузии задаст все эти вопросы и госпоже Тике Рухадзе. Так что и Мдинарадзе, и Шарманашвили, и Петриашвили тоже будут задавать вопросы, если для этого будут основания. Так и должно быть. Давайте дождёмся правовой процедуры», — заявил Шарманашвили.

Ситуацию прокомментировали и в партии «За Грузию» экс-премьера Георгия Гахария. Один из её членов Гига Парулава считает, что коррупционная сделка, связанная с расходами на похороны Патриарха, с большой вероятностью имела место.

«Нет такой сферы, откуда политическая команда «Грузинской мечты» не выводила бы средства коррупционным путем. Общественность прекрасно помнит, как они присваивали деньги Министерства обороны через коррупционные сделки. Они также присваивали средства, предназначенные для питания детей в детских садах и для бесплатных столовых для нуждающихся. Они сносили детские сады и школы, но не восстанавливали их, не потому, что не могли, а потому, что присваивали выделенные на строительство средства. Поэтому, к сожалению, этот конкретный факт не удивит общественность и ни для кого не станет новостью», — заявил Парулава.

По информации грузинских СМИ, 20 марта Министерство финансов выделило шести ведомствам в общей сложности 5,588 млн лари на организацию похорон Илии Второго. 3 миллиона лари из этой суммы предназначались Министерству культуры, которым тогда руководила Рухадзе.