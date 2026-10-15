Министр культуры Аджарии открыла музыкальный сезон в Стамбуле своим концертом

На концерте присутствовал посол Грузии в Турции Арчил Каландиа, который перед началом выступления обратился к зрителям.

Именно её выступлением открылся новый музыкальный сезон Государственной оперы и балета.

14 октября в знаменитом оперном театре Süreyya Opera в Стамбуле состоялся концерт известной грузинской пианистки, министра культуры Аджарии и посла мира ЮНЕСКО Элисо Болквадзе.

Дипломат подчеркнул важность культурного сотрудничества между Грузией и Турцией и поблагодарил Элисо Болквадзе за вклад в популяризацию грузинской культуры за рубежом.

Среди гостей также были президент международной организации культуры и образования Турции Хюлья Гедик, консул Грузии в Стамбуле Вахтанг Андгуладзе и председатель турецко-грузинского делового совета Осман Мжаванадзе.

Концерт стал ещё одним событием, объединяющим Грузию и Турцию через музыку и культурное сотрудничество.