SJC: Программа денежной компенсации для вынужденно перемещенных лиц создаст определенные риски
Считаем, что с учетом заявленного содержания программа не только не будет способствовать долгосрочному и достойному переселению вынужденных переселенцев, но и создаст реальные риски для них остаться без жилья и еще большей социальной изоляции для семей, не имеющих жилья и сбережений, — так «Центр социальной справедливости» (SJC) комментирует инициативу правительства, предусматривающую запуск программы выплаты денежной компенсации семьям с целью ускорения процесса обеспечения вынужденных переселенцев жильем.
По информации организации, программа компенсаций вызывает вопросы по ряду направлений, одно из которых касается содержания программы и используемой терминологии.
«Неясно, что подразумевается под термином «компенсация», который предполагает возмещение ущерба. Связана ли она с ущербом, нанесенным в связи с жильем? Обязан ли вынужденный переселенец использовать эти средства для переселения? Если же он может распорядиться ими в соответствии со своими потребностями, то почему эта «компенсация» заменяет право на постоянное жилье?
Еще один проблемный вопрос — размер компенсации. Прежде всего, неясны методология ее расчета и основания, на которых определяется ее размер. Соответствующие ведомства не предоставили разъяснений по этому вопросу, что вызывает подозрения в произвольности установленной суммы и в том, что она не основывается на исследовании рынка жилья или других релевантных данных.
Еще одной проблемой остается размер компенсации. Несмотря на то что семья может состоять из нескольких человек и, соответственно, сумма компенсации может достигать нескольких десятков тысяч лари, она все равно значительно уступает нынешней стоимости жилья. Это создает риски того, что семьи вынужденных переселенцев, не имеющие сбережений, не смогут приобрести жилье на полученную от государства денежную компенсацию», — говорится в информации, распространенной «Центром социальной справедливости».
«Центр социальной справедливости» призывает власти публично разъяснить правовые последствия программы.
«Призываем власти до запуска программы публично разъяснить ее правовые последствия, обосновать адекватность размера компенсации и создать четкие гарантии того, что семьи вынужденных переселенцев, которые не смогут приобрести подходящее жилье на полученные средства, не останутся без дальнейшей поддержки государства.
Кроме того, необходимо укрепить существующие программы долгосрочного переселения, ускорить их реализацию и создать для вынужденных переселенцев предсказуемые и прозрачные возможности получения жилья», — говорится в заявлении.
Напомним, что правительство приняло решение наряду со строительством жилых домов для беженцев запустить программу предоставления денежной компенсации семьям беженцев вместо жилья. По словам премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе,
каждая семья вынужденных переселенцев, которая ранее не получала жильё или соответствующую компенсацию, сможет подать заявление в соответствующее агентство Министерства по делам вынужденно перемещённых с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, чтобы получить денежную компенсацию вместо жилья.
Размер компенсации составит 10 000 лари на каждого члена семьи беженцев.
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