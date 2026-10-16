SJC: Программа денежной компенсации для вынужденно перемещенных лиц создаст определенные риски

Считаем, что с учетом заявленного содержания программа не только не будет способствовать долгосрочному и достойному переселению вынужденных переселенцев, но и создаст реальные риски для них остаться без жилья и еще большей социальной изоляции для семей, не имеющих жилья и сбережений, — так «Центр социальной справедливости» (SJC) комментирует инициативу правительства, предусматривающую запуск программы выплаты денежной компенсации семьям с целью ускорения процесса обеспечения вынужденных переселенцев жильем.

По информации организации, программа компенсаций вызывает вопросы по ряду направлений, одно из которых касается содержания программы и используемой терминологии.

«Неясно, что подразумевается под термином «компенсация», который предполагает возмещение ущерба. Связана ли она с ущербом, нанесенным в связи с жильем? Обязан ли вынужденный переселенец использовать эти средства для переселения? Если же он может распорядиться ими в соответствии со своими потребностями, то почему эта «компенсация» заменяет право на постоянное жилье?