Патриархия Грузии: Богослужение в Самтавро прошло на церковнославянском языке

Патриархия Грузии отреагировала на распространившуюся в социальных сетях и СМИ информацию о том, что 14 октября, в праздник Светицховлоба/Мцхетоба, в монастыре Самтавро божественная литургия прошла на русском языке.

По разъяснению Патриархии, службу на грузинском языке совершил митрополит Алавердский Давид (Махарадзе). Вместе с ним в богослужении принимал участие представитель Русской православной церкви — митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

В Патриархии поясняют, что согласно установившейся церковной традиции иностранные священнослужители с благословения местной церковной иерархии могут произносить определенные молитвы на родном языке.