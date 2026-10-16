Патриархия Грузии: Богослужение в Самтавро прошло на церковнославянском языке
Патриархия Грузии отреагировала на распространившуюся в социальных сетях и СМИ информацию о том, что 14 октября, в праздник Светицховлоба/Мцхетоба, в монастыре Самтавро божественная литургия прошла на русском языке.
По разъяснению Патриархии, службу на грузинском языке совершил митрополит Алавердский Давид (Махарадзе). Вместе с ним в богослужении принимал участие представитель Русской православной церкви — митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.
В Патриархии поясняют, что согласно установившейся церковной традиции иностранные священнослужители с благословения местной церковной иерархии могут произносить определенные молитвы на родном языке.
«В таких случаях в знак уважения допускается, чтобы иностранным священнослужителям была предоставлена возможность произнести отдельную ектению или возглас на родном языке», — говорится в заявлении.
Как заявляет Патриархия, это общепринятая практика в православных церквях, и такой возможностью за рубежом пользуются в том числе и грузинские священнослужители.
«В монастыре Самтавро божественная литургия на русском языке не проводилась, и распространенная об этом информация не соответствует действительности», — также подчеркнули в Патриархии, добавив, что богослужение прошло на церковнославянском, который, помимо России, используется и в других поместных православных церквях.
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