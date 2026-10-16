Майя Битадзе ознакомилась с ситуацией в кафедральном соборе Светицховели и информацией о запланированных работах
Министр культуры Грузии Майя Битадзе на месте ознакомилась с существующим состоянием кафедрального собора Светицховели и информацией о запланированных работах.
Вместе с министром присутствовали первый заместитель министра Михаил Кикнадзе, заместитель министра Тамар Шарашидзе, а также генеральный директор Национального агентства по охране культурного наследия Заза Квициани, первый заместитель генерального директора Теа Ониани, настоятель патриаршего храма Светицховели архимандрит Серафим (Чедия), руководитель патриаршего фонда «Озеленим Грузию» Гоча Арошенидзе и стороны, участвующие в процессе.
Кафедральный собор Светицховели, который включён в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО (UNESCO), представляет собой важнейший памятник грузинского зодчества. Исследовательские и реабилитационные работы, которые будут проводиться на памятнике, будут осуществляться с соблюдением международных стандартов, при участии международных экспертов и местных специалистов.
При поддержке Министерства культуры Национальное агентство по охране культурного наследия заключило договор с известной итальянской инженерной и реставрационной компанией «Студио Берлукки» (Studio Berlucchi). Начата разработка исследовательско-диагностической программы собора и процесс планирования междисциплинарных исследовательских работ.
«Студио Берлукки» (Studio Berlucchi) — организация, обладающая многолетним опытом в сфере консервации культурного наследия, реставрации и инженерных исследований исторических сооружений. Её международные проекты включают базилику Святого Петра в Ватикане, венецианский театр «Ла Фениче» (La Fenice), Сиенский кафедральный собор, дворцы Ширваншахов и Шекинский дворец в Азербайджане, исторический комплекс Дивриги в Турции, а также монастырский комплекс Гелати, где компания осуществляла научный надзор и координацию программы консервации.
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