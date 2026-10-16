Майя Битадзе ознакомилась с ситуацией в кафедральном соборе Светицховели и информацией о запланированных работах

Министр культуры Грузии Майя Битадзе на месте ознакомилась с существующим состоянием кафедрального собора Светицховели и информацией о запланированных работах.

Вместе с министром присутствовали первый заместитель министра Михаил Кикнадзе, заместитель министра Тамар Шарашидзе, а также генеральный директор Национального агентства по охране культурного наследия Заза Квициани, первый заместитель генерального директора Теа Ониани, настоятель патриаршего храма Светицховели архимандрит Серафим (Чедия), руководитель патриаршего фонда «Озеленим Грузию» Гоча Арошенидзе и стороны, участвующие в процессе.

Кафедральный собор Светицховели, который включён в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО (UNESCO), представляет собой важнейший памятник грузинского зодчества. Исследовательские и реабилитационные работы, которые будут проводиться на памятнике, будут осуществляться с соблюдением международных стандартов, при участии международных экспертов и местных специалистов.