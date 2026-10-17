Шио III поздравил ветеранов с их днем
Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III поздравил ветеранов с Днём ветеранов.
На мероприятии, посвящённом Дню ветеранов, поздравительное письмо патриарха зачитал руководитель Службы по связям с общественностью Патриархии Андриа Джагмаидзе.
«Дорогие ветераны, с уважением приветствую вас и сердечно поздравляю с Днём ветеранов! История Грузии сохранила для нас множество примеров любви к Родине и самопожертвования. Сильные верой и преданностью Родине, наши предки веками ценой своих жизней защищали свободу, единство и мир страны. Ваш вклад также является неотъемлемой частью этой достойной истории. Вы не щадили себя во времена испытаний, вы своими делами доказали свою любовь к Родине, преданность и мужество, и бескорыстно служили ей. Желаю вам крепкого здоровья, сил и долголетия…», — говорится в послании.
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