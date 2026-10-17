Mayhew Georgia полностью профинансирует комплексную вакцинацию щенков из приюта в Гори

Грузинский филиал британской благотворительной организации The Mayhew Home, занимающийся гуманным регулированием численности и защитой здоровья беспризорных животных (собак и кошек), опубликовал пост, что всем щенкам, которых активисты забрали из приюта в Гори, организация Mayhew Georgia полностью профинансирует комплексную вакцинацию (две дозы), вакцинацию против бешенства, а также стерилизацию/кастрацию.

«В виде исключения, учитывая высокий риск инфекционных заболеваний, первую дозу вакцины щенкам введут еще до проведения стерилизации/кастрации.

По этому вопросу мы уже ведем коммуникацию с волонтерами. Сейчас создается регистрационная база данных, где будут прописаны рекомендации по карантинному периоду для щенков и их дегельминтизации (обработке от глистов). По истечении этого периода мы начнем их вакцинацию и стерилизацию/кастрацию в клинике Mayhew Georgia».