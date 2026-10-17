Mayhew Georgia полностью профинансирует комплексную вакцинацию щенков из приюта в Гори
Грузинский филиал британской благотворительной организации The Mayhew Home, занимающийся гуманным регулированием численности и защитой здоровья беспризорных животных (собак и кошек), опубликовал пост, что всем щенкам, которых активисты забрали из приюта в Гори, организация Mayhew Georgia полностью профинансирует комплексную вакцинацию (две дозы), вакцинацию против бешенства, а также стерилизацию/кастрацию.
«В виде исключения, учитывая высокий риск инфекционных заболеваний, первую дозу вакцины щенкам введут еще до проведения стерилизации/кастрации.
По этому вопросу мы уже ведем коммуникацию с волонтерами. Сейчас создается регистрационная база данных, где будут прописаны рекомендации по карантинному периоду для щенков и их дегельминтизации (обработке от глистов). По истечении этого периода мы начнем их вакцинацию и стерилизацию/кастрацию в клинике Mayhew Georgia».
Ещё в разделе «Общество» Все →
- Манучар Марокишвили возглавит турецкий БК «Галатасарай»
- В Ватикане состоялся концерт в память о патриархе Грузии Илии II
- Архитекторы и урбанисты призывают власти учитывать мнение общественности
- Шио III поздравил ветеранов с их днем
- Майя Битадзе ознакомилась с ситуацией в кафедральном соборе Светицховели и информацией о запланированных работах
- Патриархия Грузии: Богослужение в Самтавро прошло на церковнославянском языке