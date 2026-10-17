Архитекторы и урбанисты призывают власти учитывать мнение общественности

В петиции подчёркивается, что интересы государства и крупного бизнеса всё чаще совпадают, а решения о развитии города принимаются без участия граждан и профессиональной экспертизы. Авторы также ставят под сомнение обоснованность, прозрачность и законность решений, связанных с рядом строительных проектов, и выступают против развития, которое предполагает утрату социальной памяти и экологических ресурсов ради извлечения прибыли.

Профессиональное сообщество Architects Society Georgia опубликовало петицию, в которой выступает против масштабных строительных проектов, анонсированных на 2026 год, и призывает власти не принимать решения без участия общественности, профессионального обсуждения и оценки долгосрочных последствий для городской среды.

▪️ Expo Georgia на проспекте Церетели — проект CityZen, который предполагает застройку за счёт существующих общественных и рекреационных зон и исторической среды.

▪️ Территория бывшего ипподрома — планы строительства Trump Tower и других высотных зданий за счёт общественного и рекреационного пространства.

▪️ Laguna Vere и бывшая Шёлковая фабрика — планы строительства жилых комплексов в зоне исторической застройки и за счёт сноса памятников культурного наследия.

▪️ Территория Рике — возможные планы строительства отеля и казино.

▪️ Элеватор бывшего хлебозавода в Самгори — угроза демонтажа уникальных исторических индустриальных сооружений, которые могли бы стать общественным арт-пространством.

▪️ Здание Телевидения и прилегающая территория — планы трансформации существующих зданий и городской среды под новую жилую застройку и другие объекты.

Авторы петиции подчёркивают, что эти территории являются частью исторической памяти, культурной идентичности и экологической устойчивости Тбилиси. По их мнению, ценность этих пространств нельзя оценивать только с точки зрения инвестиционного потенциала, а изменение их назначения и масштаба застройки нельзя считать развитием города.

Что требуют авторы петиции?

Немедленно приостановить выдачу разрешений на строительство и другие административные процедуры на указанных территориях до проведения публичных слушаний и учёта общественных интересов.

Создать действенные правовые механизмы, которые обеспечат участие жителей и профессионального сообщества в принятии решений, существенно меняющих городскую среду Тбилиси.

«Тбилиси — это не площадка для накопления капитала и не исключительная собственность отдельных девелоперов. Город — это живое пространство социальных отношений, а его исторические, культурные и природные ресурсы принадлежат обществу», — говорится в петиции.

Авторы выступают против развития, основанного на эксплуатации города и уничтожении социальной памяти, и призывают к тому, чтобы будущее Тбилиси определялось общественными потребностями и общим благом.

️️️️️️Петиция адресована мэрии Тбилиси, Сакребуло Тбилиси и правительству Грузии.