В Ватикане состоялся концерт в память о патриархе Грузии Илии II
В базилике Святой Агаты в Ватикане прошёл концерт капеллы Батумского государственного музыкального центра, посвящённый памяти Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.
Музыканты исполнили хоровые произведения известных грузинских и зарубежных композиторов, а также церковные песнопения, написанные самим Илией II.
Концерт прошёл при полном зале и вызвал большой интерес у публики.
Среди гостей были представители дипломатических миссий 30 стран, аккредитованных в Италии, представители грузинской диаспоры и приглашённые гости.
Перед собравшимися выступили посол Грузии при Святом Престоле Давид Меквабишвили, кардинал Клаудио Гуджеротти и заместитель министра культуры Аджарии Бадри Накашидзе.
В рамках мероприятия также открылась фотовыставка, посвящённая встречам Илии II с папами римскими Иоанном Павлом II и Франциском во время их визитов в Грузию.
Концерт организовали при поддержке правительства Аджарии, Министерства культуры Аджарии и посольства Грузии при Святом Престоле.
Музыкальный вечер стал данью памяти Илии II и возможностью представить международной публике грузинское многоголосие, церковную музыку и богатые культурные традиции страны.
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