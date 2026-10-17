В Ватикане состоялся концерт в память о патриархе Грузии Илии II

Концерт прошёл при полном зале и вызвал большой интерес у публики.

Музыканты исполнили хоровые произведения известных грузинских и зарубежных композиторов, а также церковные песнопения, написанные самим Илией II.

В базилике Святой Агаты в Ватикане прошёл концерт капеллы Батумского государственного музыкального центра, посвящённый памяти Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

Среди гостей были представители дипломатических миссий 30 стран, аккредитованных в Италии, представители грузинской диаспоры и приглашённые гости.

Перед собравшимися выступили посол Грузии при Святом Престоле Давид Меквабишвили, кардинал Клаудио Гуджеротти и заместитель министра культуры Аджарии Бадри Накашидзе.

В рамках мероприятия также открылась фотовыставка, посвящённая встречам Илии II с папами римскими Иоанном Павлом II и Франциском во время их визитов в Грузию.

Концерт организовали при поддержке правительства Аджарии, Министерства культуры Аджарии и посольства Грузии при Святом Престоле.

Музыкальный вечер стал данью памяти Илии II и возможностью представить международной публике грузинское многоголосие, церковную музыку и богатые культурные традиции страны.