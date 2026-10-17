Манучар Марокишвили возглавит турецкий БК «Галатасарай»

Ожидается, что дебют Маркоишвили на посту наставника «Галы» состоится уже в ближайшие выходные, когда команда встретится в стамбульском дерби с «Бешикташем». Этот матч запланирован на 18 октября и имеет важнейшее значение для «Галатасарая», потерпевшего 3 поражения подряд. Уже 20 октября стамбульцы примут в рамках Лиги чемпионов французский «Страсбур».

«Галатасарай» достиг соглашения с Манучаром Маркоишвили, который в прошлом уже защищал наши цвета и в желто-красной форме завоевал титул чемпиона Турции. За свою игровую и тренерскую карьеру он накопил огромный опыт участия в международных турнирах. Мы приветствуем Маркоишвили, призванного помочь «Галатасараю» уже в качестве главного тренера, и желаем ему успехов на новой должности».

Болельщики и руководство «Галатасарая» хорошо помнят Манучара Маркоишвили по его выступлениям в прошлом. Манучар играл в составе «Галатасарая» в качестве игрока в сезоне 2013-2014 годов и сохраняет с клубом особую связь.

Кроме того, за его плечами впечатляющие и успешные тренерские сезоны. В прошлые годы он внес свой вклад в триумфы французского «Монако». Когда в середине прошлого сезона команду покинул Василис Спанулис, Маркоишвили стал исполняющим обязанности главного тренера, руководил командой почти половину сезона, вывел клуб в плей-офф Евролиги и наряду с чемпионством Франции сделал его обладателем национального кубка.

На фоне разразившегося в «Монако» финансового кризиса и отстранения клуба от всех турниров (включая Евролигу и внутренний чемпионат) грузинский специалист принял новый вызов. «Галатасарай» предложил ему контракт, и Манучар возглавил команду, пригласив в качестве своего ассистента украинского специалиста Сергея Гладыря.

Гладырь, как и Маркоишвили, был вынужден покинуть монегасский клуб из-за возникших финансовых проблем, а теперь они вместе постараются привести турецкий гранд к новым вершинам.