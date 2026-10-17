Ираклий Пурцеладзе встретился с заместителем директора Центров по контролю и профилактике заболеваний США
Визит делегации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в Грузию продолжается.
После встречи с министром здравоохранения Грузии заместитель директора CDC Дженнифер Шуфорд провела рабочие совещания в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний и общественному здравоохранению Грузии, где стороны обсудили актуальные вопросы в сфере общественного здравоохранения.
Заместитель директора CDC Дженнифер Шуфорд и директор Центра глобального здравоохранения Пейдж Армстронг встретились с генеральным директором Национального центра по контролю и профилактике заболеваний и общественному здравоохранению Ираклием Пурцеладзе. Стороны подвели итоги достигнутых результатов и обсудили существующие проблемы. В качестве яркого примера такого сотрудничества была названа Национальная программа по искоренению гепатита С. Также был отмечен вклад Программы подготовки полевых эпидемиологов в укрепление профессиональных компетенций специалистов общественного здравоохранения в Грузии.
В рамках визита делегация CDC посетила Научно-исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара и Оперативный центр реагирования на угрозы общественному здоровью.
Примечательно, что партнерство между CDC и Грузией продолжается уже более трех десятилетий и считается одной из лучших моделей успешного сотрудничества в области глобального здравоохранения, – сообщает Министерство здравоохранения Грузии.
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