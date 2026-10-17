Ираклий Пурцеладзе встретился с заместителем директора Центров по контролю и профилактике заболеваний США

Визит делегации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в Грузию продолжается.

После встречи с министром здравоохранения Грузии заместитель директора CDC Дженнифер Шуфорд провела рабочие совещания в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний и общественному здравоохранению Грузии, где стороны обсудили актуальные вопросы в сфере общественного здравоохранения.

Заместитель директора CDC Дженнифер Шуфорд и директор Центра глобального здравоохранения Пейдж Армстронг встретились с генеральным директором Национального центра по контролю и профилактике заболеваний и общественному здравоохранению Ираклием Пурцеладзе. Стороны подвели итоги достигнутых результатов и обсудили существующие проблемы. В качестве яркого примера такого сотрудничества была названа Национальная программа по искоренению гепатита С. Также был отмечен вклад Программы подготовки полевых эпидемиологов в укрепление профессиональных компетенций специалистов общественного здравоохранения в Грузии.