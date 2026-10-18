Абрамишвили – вице-чемпион чемпионата мира по борьбе среди юниоров до 23 лет
Александр Абрамишвили (125 кг) завоевал серебряную медаль в вольной борьбе на чемпионате мира по борьбе среди юниоров до 23 лет в Лас-Вегасе.
В полуфинале грузинский борец победил венгра Милана Гелена, но в борьбе за золотую медаль турнира уступил иранскому спортсмену Аболфазлу Мохаммаду Неджади.
Сандро Курашвили (92 кг) завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира.
Ещё один грузинский спортсмен Константин Петриашвили (97 кг) также поборется за третье место на турнире.
Напоминаем, что на чемпионате мира по греко-римской борьбе, завершившемся несколько дней назад в Лас-Вегасе, наша команда завоевала три медали: Коба Карумидзе (55 кг) стал чемпионом, а Торнике Микеладзе (82 кг) и Анри Путкарадзе (77 кг) завоевали бронзовые медали.
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