Абрамишвили – вице-чемпион чемпионата мира по борьбе среди юниоров до 23 лет

Александр Абрамишвили (125 кг) завоевал серебряную медаль в вольной борьбе на чемпионате мира по борьбе среди юниоров до 23 лет в Лас-Вегасе.

В полуфинале грузинский борец победил венгра Милана Гелена, но в борьбе за золотую медаль турнира уступил иранскому спортсмену Аболфазлу Мохаммаду Неджади.

Сандро Курашвили (92 кг) завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира.