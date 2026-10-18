Фабрицио Романо: Кварацхелия на втором месте в опросе среди претендентов на «Золотой мяч»

Хвича Кварацхелия занимает второе место в опросе среди претендентов на «Золотой мяч» – сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Сенсационная новость: Килиан Мбаппе лидирует в опросе на «Золотой мяч». После стольких лет ожидания, наконец-то настанет ли его год?» – пишет известный итальянский журналист.

Фабрицио Романо публикует последние данные, просочившиеся из жюри France Football: