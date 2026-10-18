Фабрицио Романо: Кварацхелия на втором месте в опросе среди претендентов на «Золотой мяч»
Хвича Кварацхелия занимает второе место в опросе среди претендентов на «Золотой мяч» – сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
«Сенсационная новость: Килиан Мбаппе лидирует в опросе на «Золотой мяч». После стольких лет ожидания, наконец-то настанет ли его год?» – пишет известный итальянский журналист.
Фабрицио Романо публикует последние данные, просочившиеся из жюри France Football:
1. Килиан Мбаппе — 34,2%
2. Хвича Кварацхелия — 24,3%
3. Гарри Кейн — 8,6%
Напомним, что речь идёт о сезоне 2025-26, по итогам которого Хвича Кварацхелия уже был признан лучшим игроком Лиги чемпионов.
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