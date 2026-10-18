Мариам Мургвлиани – чемпионка Европы, призёр и рекордсменка по тяжелой атлетике

Мариам Мургвлиани (86 кг) завоевала три медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов до 23 лет в Дурресе, Албания.

Грузинская тяжелоатлетка подняла 112 килограммов в рывке, завоевав титул чемпионки Европы и установив европейский рекорд, улучшив его на 1 килограмм.

В толчке Мургвлиани подняла 136 килограммов, завоевав серебряную медаль и звание вице-чемпионки.

По сумме двоеборья с результатом 248 килограммов она завершила чемпионат Европы серебряной медалью.