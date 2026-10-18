Каладзе встретился с Франческо Тотти в рамках «Золотой недели футбола»
В Тбилиси привезли Кубок чемпионата Италии по футболу Серии А. В рамках «Золотой недели футбола» в резиденции посла Италии состоялась встреча, на которой присутствовали посол Итальянской Республики в Грузии Массимилиано Д’Антуоно и легенды итальянских футбольных клубов – «Рома» и «Милан», Франческо Тотти и Каха Каладзе.
Специально в рамках «Золотой недели футбола» Кубок чемпионата Италии был привезен в Грузию представителем Серии А.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе и Франческо Тотти, как чемпионы Италии, сделали памятные фотографии с кубком.
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