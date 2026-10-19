Вакцинация против сезонного гриппа начнется с 21 октября

С 21 октября по всей стране начинается вакцинация против сезонного гриппа. Прививка полностью финансируется государством и будет бесплатной для всех граждан.

По информации Министерства здравоохранения, в рамках государственной программы иммунизации Грузия закупила 200 000 доз трехкомпонентной вакцины против сезонного гриппа французского производства (Vaxigrip компании SANOFI WINTHROP INDUSTRIE), которая входит в число вакцин, рекомендованных ВОЗ.

«Вакцина адаптирована к тем штаммам, циркуляция которых ожидается в сезон гриппа.