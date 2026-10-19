Вакцинация против сезонного гриппа начнется с 21 октября
С 21 октября по всей стране начинается вакцинация против сезонного гриппа. Прививка полностью финансируется государством и будет бесплатной для всех граждан.
По информации Министерства здравоохранения, в рамках государственной программы иммунизации Грузия закупила 200 000 доз трехкомпонентной вакцины против сезонного гриппа французского производства (Vaxigrip компании SANOFI WINTHROP INDUSTRIE), которая входит в число вакцин, рекомендованных ВОЗ.
«Вакцина адаптирована к тем штаммам, циркуляция которых ожидается в сезон гриппа.
Вакцинация особенно важна для групп высокого риска: лиц с хроническими заболеваниями, онкопациентов, беременных женщин, лиц в возрасте 60 лет и старше, медицинского персонала, бенефициаров и сотрудников приютов и пансионатов.
Прививку можно сделать с 6-месячного возраста в медицинских учреждениях и поликлиниках, предоставляющих услуги по вакцинации, и для бенефициаров она абсолютно бесплатна», — говорится в распространенном пресс-релизе министерства.
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