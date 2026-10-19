Журналисту Вахо Саная назначили 30 суток административного ареста. Решение принял судья Торнике Кочкиани.

Вахо Саная на заседании не присутствовал, поскольку считает, что «преследование за посты абсурдно». Он находится у себя дома.

Министерство внутренних дел обвиняло Саная в оскорблении политических должностных лиц из-за трех постов, опубликованных в социальной сети.

Напомним, журналист Вахо Саная уже получал 14 суток административного ареста. Его задержали 22 июля возле собственного дома. Тогда административный арест сроком на 14 суток был назначен из-за публикации в социальной сети о председателе парламента Шалве Папуашвили и депутате Владимире Божадзе. В Тбилисский городской суд с требованием о правовом реагировании на публикацию обратилось Управление по борьбе с языком ненависти, созданное в Министерстве ВД.