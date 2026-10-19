Журналисту Вахо Саная назначили 30 суток административного ареста
Журналисту Вахо Саная назначили 30 суток административного ареста. Решение принял судья Торнике Кочкиани.
Вахо Саная на заседании не присутствовал, поскольку считает, что «преследование за посты абсурдно». Он находится у себя дома.
Министерство внутренних дел обвиняло Саная в оскорблении политических должностных лиц из-за трех постов, опубликованных в социальной сети.
Напомним, журналист Вахо Саная уже получал 14 суток административного ареста. Его задержали 22 июля возле собственного дома. Тогда административный арест сроком на 14 суток был назначен из-за публикации в социальной сети о председателе парламента Шалве Папуашвили и депутате Владимире Божадзе. В Тбилисский городской суд с требованием о правовом реагировании на публикацию обратилось Управление по борьбе с языком ненависти, созданное в Министерстве ВД.
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