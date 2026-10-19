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Общество

Мужской фольклорный ансамбль «Мзлевари» завоевал три награды на 21-м международном хоровом фестивале в Польше

Мужской фольклорный ансамбль «Мзлевари» возвращается на родину из Польши с победой. На 21-м международном хоровом фестивале коллектив завоевал три награды.

Первое место и золотой диплом — в категории камерных хоров; золотой диплом — в категории однородных хоров; специальный приз и диплом — за популяризацию грузинской музыки.

В хоровом фестивале, проходившем в Польше с 15 по 18 октября, участвовали 28 коллективов из разных стран мира.

Помимо конкурсных выступлений, ансамбль «Мзлевари» под руководством Кахи Онашвили даст в Польше сольный концерт.

Коллектив вернётся в Тбилиси 22 октября.

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