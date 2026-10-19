Константин Петриашвили завоевал бронзовую медаль на ЧМ по вольной борьбе (U23)
На завершившемся в Лас-Вегасе чемпионате мира по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет 18-летний Константине Петриашвили завоевал бронзовую медаль.
В 2026 году грузинский борец завоевал уже четвёртую медаль на чемпионатах Европы и мира. Петриашвили является чемпионом Европы и бронзовым призёром чемпионата мира среди спортсменов до 20 лет, а также бронзовым призёром чемпионатов Европы и мира среди спортсменов до 23 лет.
Для справки: на чемпионате мира в Лас-Вегасе сборная Грузии по вольной борьбе завоевала три медали. Александре Абрамишвили (125 кг) стал серебряным призёром, а Константине Петриашвили (97 кг) и Сандро Курашвили (92 кг) завоевали бронзовые медали.
Три медали завоевала и сборная Грузии по греко-римской борьбе. Коба Карумидзе (55 кг) стал чемпионом мира, а Торнике Микеладзе (82 кг) и Анри Путкарадзе (77 кг) завоевали бронзовые медали.
Ещё в разделе «Общество» Все →
- Вахо Саная наказывают за изобличение Бидзины Иванишвили и режима «Грузинской мечты» — TIG
- Мужской фольклорный ансамбль «Мзлевари» завоевал три награды на 21-м международном хоровом фестивале в Польше
- Журналисту Вахо Саная назначили 30 суток административного ареста
- Вакцинация против сезонного гриппа начнется с 21 октября
- Каладзе встретился с Франческо Тотти в рамках «Золотой недели футбола»
- Мариам Мургвлиани – чемпионка Европы, призёр и рекордсменка по тяжелой атлетике