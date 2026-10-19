Вахо Саная наказывают за изобличение Бидзины Иванишвили и режима «Грузинской мечты» — TIG
«Международная прозрачность — Грузия» выражает солидарность ведущему и журналисту «ТВ Формула» Вахо Саная — говорится в заявлении, распространенном организацией «Международная прозрачность — Грузия».
Как отмечается в заявлении, свобода СМИ — главная опора демократии.
«Давление, преследование и правовые манипуляции в отношении независимых журналистов и критических СМИ являются частью той авторитарной системы, которая стремится подавить свободу слова в стране и запугать общество.
Вахо Саная наказывают за изобличение Бидзины Иванишвили и режима «Грузинской мечты», за принципиальную позицию и борьбу за европейское будущее Грузии.
Свобода СМИ это главная опора демократии. Солидарность Вахо Саная и всем журналистам, которые, несмотря на беспрецедентное давление, остаются на службе правде!», — говорится в заявлении.
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