Вахо Саная наказывают за изобличение Бидзины Иванишвили и режима «Грузинской мечты» — TIG

«Давление, преследование и правовые манипуляции в отношении независимых журналистов и критических СМИ являются частью той авторитарной системы, которая стремится подавить свободу слова в стране и запугать общество.

Как отмечается в заявлении, свобода СМИ — главная опора демократии.

«Международная прозрачность — Грузия» выражает солидарность ведущему и журналисту «ТВ Формула» Вахо Саная — говорится в заявлении, распространенном организацией «Международная прозрачность — Грузия».

Вахо Саная наказывают за изобличение Бидзины Иванишвили и режима «Грузинской мечты», за принципиальную позицию и борьбу за европейское будущее Грузии.

Свобода СМИ это главная опора демократии. Солидарность Вахо Саная и всем журналистам, которые, несмотря на беспрецедентное давление, остаются на службе правде!», — говорится в заявлении.