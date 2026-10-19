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Грузия Online
Общество

В Тбилиси прошёл большой Фестиваль хлеба

Национальный ботанический сад Грузии уже в седьмой раз провёл традиционный «Фестиваль хлеба», посвящённый богатой истории грузинского хлебопечения и уникальным сортам местной пшеницы.

В этом году фестиваль встретил гостей с престижной международной наградой — золотой премией Acanthus Prize, присуждённой Европейским маршрутом исторических садов (ERHG) за вовлечение общественности, образовательную деятельность и популяризацию культурного наследия.

В течение двух дней посетители знакомились с редкими сортами грузинской пшеницы, многовековыми традициями выпечки хлеба, участвовали в кулинарных мастер-классах, познавательных и развлекательных мероприятиях.

Впервые за всю историю фестиваля наградили фермеров, которые вносят особый вклад в сохранение традиционных сортов грузинской пшеницы и популяризацию национального хлебопечения. Им вручили благодарственные грамоты.

Мероприятие прошло при поддержке мэрии Тбилиси, Национального агентства охраны культурного наследия Грузии, Научно-исследовательского центра сельского хозяйства и других партнёров.

Фестиваль вновь объединил любителей грузинской кухни, фермеров и мастеров хлебопечения, напомнив, что хлеб в Грузии — это не просто еда, а важная часть культуры и традиций страны.

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