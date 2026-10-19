В Тбилиси прошёл большой Фестиваль хлеба

Национальный ботанический сад Грузии уже в седьмой раз провёл традиционный «Фестиваль хлеба», посвящённый богатой истории грузинского хлебопечения и уникальным сортам местной пшеницы.

В этом году фестиваль встретил гостей с престижной международной наградой — золотой премией Acanthus Prize, присуждённой Европейским маршрутом исторических садов (ERHG) за вовлечение общественности, образовательную деятельность и популяризацию культурного наследия.

В течение двух дней посетители знакомились с редкими сортами грузинской пшеницы, многовековыми традициями выпечки хлеба, участвовали в кулинарных мастер-классах, познавательных и развлекательных мероприятиях.