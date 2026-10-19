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Грузия Online
Общество

Гражданин Китая обманул жителей Грузии почти на 400 тысяч лари и отмыл деньги через криптовалюту

Тбилисский городской суд признал гражданина Китая виновным в крупном мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере.

По данным Генеральной прокуратуры Грузии, в 2023 году мужчина организовал мошенническую схему по принципу финансовой пирамиды, предлагая гражданам Грузии вложить деньги в якобы инвестиционный проект.

В результате обмана он завладел 394 853 лари, принадлежавшими гражданам Грузии.

Чтобы скрыть незаконное происхождение средств, мужчина перевёл полученные деньги в криптовалюту, пытаясь таким образом легализовать преступные доходы.

Суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Грузии:

• Статья 180 — мошенничество в крупном размере;

• Статья 194 — легализация незаконных доходов в особо крупном размере.

Приговор — 11 лет лишения свободы.

Генеральная прокуратура Грузии сообщила, что представленные обвинением доказательства были полностью приняты судом.

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