Гражданин Китая обманул жителей Грузии почти на 400 тысяч лари и отмыл деньги через криптовалюту
Тбилисский городской суд признал гражданина Китая виновным в крупном мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере.
По данным Генеральной прокуратуры Грузии, в 2023 году мужчина организовал мошенническую схему по принципу финансовой пирамиды, предлагая гражданам Грузии вложить деньги в якобы инвестиционный проект.
В результате обмана он завладел 394 853 лари, принадлежавшими гражданам Грузии.
Чтобы скрыть незаконное происхождение средств, мужчина перевёл полученные деньги в криптовалюту, пытаясь таким образом легализовать преступные доходы.
Суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Грузии:
• Статья 180 — мошенничество в крупном размере;
• Статья 194 — легализация незаконных доходов в особо крупном размере.
Приговор — 11 лет лишения свободы.
Генеральная прокуратура Грузии сообщила, что представленные обвинением доказательства были полностью приняты судом.
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