Гражданин Китая обманул жителей Грузии почти на 400 тысяч лари и отмыл деньги через криптовалюту

Тбилисский городской суд признал гражданина Китая виновным в крупном мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере.

По данным Генеральной прокуратуры Грузии, в 2023 году мужчина организовал мошенническую схему по принципу финансовой пирамиды, предлагая гражданам Грузии вложить деньги в якобы инвестиционный проект.

В результате обмана он завладел 394 853 лари, принадлежавшими гражданам Грузии.