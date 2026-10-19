В Кеда появится обновлённый культурный центр с концертным залом на 300 зрителей

В муниципалитете Кеда продолжается масштабная реконструкция культурного центра. После завершения работ здесь появится современное многофункциональное пространство, объединяющее школу искусств, библиотеку и культурный центр.

В здании оборудуют концертный зал почти на 300 зрителей с современными системами освещения и звука. Здесь смогут проходить концерты, спектакли и другие культурные мероприятия.

Полностью обновят как внутренние помещения, так и внешний облик здания. Завершить реконструкцию планируют до конца 2026 года.