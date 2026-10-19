В Кеда появится обновлённый культурный центр с концертным залом на 300 зрителей
В муниципалитете Кеда продолжается масштабная реконструкция культурного центра. После завершения работ здесь появится современное многофункциональное пространство, объединяющее школу искусств, библиотеку и культурный центр.
В здании оборудуют концертный зал почти на 300 зрителей с современными системами освещения и звука. Здесь смогут проходить концерты, спектакли и другие культурные мероприятия.
Полностью обновят как внутренние помещения, так и внешний облик здания. Завершить реконструкцию планируют до конца 2026 года.
Параллельно на улице Давида Агмашенебели строят подпорную стену для укрепления склона. Проект также предусматривает благоустройство прилегающей территории. Работы обещают закончить до конца года.
С ходом строительства ознакомились председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе и мэр Кеда Мамука Турманидзе.
Кроме того, Патарадзе встретился с местными жителями в Центральном парке имени Придона Халваши. Они обсудили развитие муниципалитета, улучшение условий жизни и создание новых возможностей для молодёжи.
Обновлённый культурный центр должен стать местом, где жители Кеда смогут учиться, заниматься творчеством и проводить культурные мероприятия.
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