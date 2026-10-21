Юная шахматистка из Грузии Кесариа Мгеладзе стала вице-чемпионкой мира
На чемпионате мира по шахматам среди девушек до 17 лет, который завершился в Испании, Кесо Мгеладзе завоевала серебряную медаль!
Кесо набрала 9,5 очка из 11 возможных и разделила первое место с соперницей.
Однако по дополнительным показателям Кесариа заняла второе место, став вице-чемпионкой мира.
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