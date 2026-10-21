Хвича Кварацхелиа получил травму в матче ПСЖ с «Барселоной»

Нападающий сборной Грузии и ПСЖ Хвича Кварацхелиа травмировал правое колено в матче Лиги чемпионов против «Барселоны» 20 октября. Сам уйти с поля он не смог.

Детали. Кварацхелиа получил травму в начале второго тайма. Он боролся за мяч с защитником «Барселоны» Хави Эспартом и неудачно приземлился. Наступать на ногу он не мог, и с поля его уводили два сотрудника медштаба. На 59-й минуте Луис Энрике его заменил.

По данным французского издания L’Équipe, первые обследования после матча оказались тревожными. Есть опасения, что у футболиста разрыв крестообразной связки. В ПСЖ во вторник вечером сказали L’Équipe, что прогноз делать сложно. Официального диагноза пока нет.

Матч. ПСЖ выиграл у «Барселоны» со счетом 4:2. Это был третий тур общего этапа Лиги чемпионов.