Для Хвичи Кварацхелия сезон завершен — ему предстоит операция
Травма Хвичи Кварацхелия оказалась серьёзной: для нападающего сборной Грузии и «Пари Сен-Жермен» сезон завершён.
«После разрыва передней крестообразной связки правого колена в вчерашнем матче с «Барселоной» Хвиче Кварацхелия в ближайшие дни будет проведена операция», — говорится в сообщении ПСЖ.
На случившееся отреагировал известный итальянский журналист Фабрицио Романо.
«У Хвичи Кварацхелия разрыв передней крестообразной связки, и его сезон уже завершён. ПСЖ подтвердил, что грузинскому вингеру предстоит операция. Скорейшего выздоровления, Квара!» — написал Фабрицио Романо.
Кварацхелия пропустит продолжительное время и не сможет вывести сборную Грузии на поле в качестве капитана в ноябре.
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