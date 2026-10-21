Для Хвичи Кварацхелия сезон завершен — ему предстоит операция

«После разрыва передней крестообразной связки правого колена в вчерашнем матче с «Барселоной» Хвиче Кварацхелия в ближайшие дни будет проведена операция», — говорится в сообщении ПСЖ.

Травма Хвичи Кварацхелия оказалась серьёзной: для нападающего сборной Грузии и «Пари Сен-Жермен» сезон завершён.

«У Хвичи Кварацхелия разрыв передней крестообразной связки, и его сезон уже завершён. ПСЖ подтвердил, что грузинскому вингеру предстоит операция. Скорейшего выздоровления, Квара!» — написал Фабрицио Романо.

Кварацхелия пропустит продолжительное время и не сможет вывести сборную Грузии на поле в качестве капитана в ноябре.