В возрасте 54 лет скончался бывший капитан сборной Грузии Георгий Немсадзе

Бывший капитан сборной Грузии по футболу Георгий Немсадзе скончался в возрасте 54 лет. Причина его смерти пока неизвестна.

В последний период Георгий Немсадзе занимал должность главного тренера сборной Грузии до 18 лет.

В 1988–1991 и 1993–1995 годах он играл за тбилисское «Динамо», в 1991–1992 годах — за ланчхутскую «Гурию», в 1992–1993 годах — за тбилисский «Шевардени». Также выступал за немецкий «Гамбург», турецкий «Трабзонспор», швейцарский «Грассхоппер», итальянскую «Реджану» и тбилисский «Локомотив». Был капитаном шотландского клуба «Данди». Завершил карьеру в тбилисском «Динамо».

В составе национальной сборной Грузии в 1992–2004 годах он провёл 69 матчей.