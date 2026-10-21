Хвича Кварацхелия: Я готов пройти эти месяцы через тяжкий труд, боль и слезы

Капитан сборной Грузии Хвича Кварацхелия после постановки диагноза о серьёзной травме опубликовал в социальной сети эмоциональное заявление.

«В таком состоянии меня спрашивали многие. Многие даже говорили, что если бы все футболисты мира молились, матч закончился бы вничью. Возможно, это и было правдой, но перед каждой игрой я просил Бога, чтобы смог покинуть поле здоровым, но всё оказалось напрасно.

Прошло не так много времени, но в голове крутится вопрос: почему именно я? Я никогда ничего не жалел для этой игры. Наверное, к этому матчу я готовился лучше, чем к любому другому в своей жизни. Мне казалось, что я готов ко всему, но не к этому. И всё же я понимаю, что Бог выбрал меня. И если благодаря этому я защитил других футболистов, которые были на поле…

Я готов провести эти месяцы в работе, боли и слезах. Знаю, что должен вернуться ещё сильнее ради своего народа, который всегда рядом со мной. Я вас не подведу, обещаю, что не упущу ни минуты. Спасибо всем за поддержку. Скоро увидимся».