Криштиану Роналду Хвиче Кварацхелия: Твои лучшие дни еще впереди

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду отреагировал на серьёзную травму Хвичи Кварацхелия и оставил грузинскому футболисту ободряющий комментарий в социальной сети.

«В футболе самые трудные битвы зачастую те, которых никто не видит. Я хорошо знаю это чувство, Квара. Но никогда не забывай, что привело тебя туда, где ты сейчас, и не позволяй трудному моменту заставить тебя усомниться в своих силах. Сохрани этот огонь. Твои лучшие дни ещё впереди», — написал Роналду.

Хвича Кварацхелия получил травму в матче против «Барселоны» в рамках третьего тура основного этапа Лиги чемпионов. «Пари Сен-Жермен» официально подтвердил, что у грузинского футболиста произошёл разрыв передней крестообразной связки правого колена. В ближайшие дни ему проведут операцию.

Из-за серьёзной травмы Кварацхелия пропустит несколько месяцев. Точные сроки его возвращения на поле пока неизвестны.