Глава Общественного вещателя Грузии стала членом руководящего комитета Prix Europa

Подписав меморандум с Prix Europa, грузинский Первый канал официально присоединился к альянсу спонсоров одного из крупнейших фестивалей в креативной индустрии.

В состав руководящего комитета Prix Europa входят представители европейских общественных вещательных компаний и медиа-организаций: Объединенное Королевство (BBC), Дания (DR), Германия (Deutschlandradio, rbb, ZDF), Франция (France Télévisions, Radio France, ARTE), Литва (LRT), Нидерланды (NTR/NPO), Норвегия (NRK), Австрия (ORF), Болгария (BNR), Чехия (Чешское телевидение — Dormant Membership), Бельгия (RTBF, VRT), Ирландия (RTÉ), Швейцария (SRG SSR), Швеция (SR, SVT, UR), Польша (TVP), Финляндия (Yle) и Европейский вещательный союз (EBU).

Prix Europa ежегодно присуждает награды лучшим европейским телевизионным, радио- и цифровым медиапрограммам. На гала-церемонии вручения наград Prix Europa 2026, проходившей в Берлине, норвежская общественная телерадиокомпания NRK, номинированная на премию «Лучший европейский документальный видеосериал года», была награждена генеральным директором грузинского Первого канала Тинатин Бердзенишвили.

Prix Europa продвигает лучший аудио-, видео- и цифровой медиаконтент европейских общественных телерадиокомпаний. В рамках фестиваля проводится ежегодный медиаконкурс и создается платформа для обмена опытом между представителями креативных индустрий 49 европейских стран.