Прокуратура: Тамаз Элизбарашвили просит о заключении процессуального соглашения
Тамаз Элизбарашвили обратился в прокуратуру Грузии с просьбой заключить процессуальное соглашение — Он признаёт совершённое им преступление и раскаивается в содеянном, — сообщает прокуратура Грузии.
В ведомстве также отмечают, что, по словам обвиняемого, ему никто не угрожал, а потерпевшие не применяли к нему физического насилия. Соответственно, он отказался от своего ранее сделанного заявления.
«Тамаз Элизбарашвили задержан по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 151 Уголовного кодекса Грузии, которая подразумевает угрозу убийством или причинением вреда здоровью, если у потерпевшего возникли обоснованные опасения, что угроза будет осуществлена. Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.
В отношении обвиняемого Тамаза Элизбарашвили в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу», — говорится в сообщении.
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