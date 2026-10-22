Прокуратура: Тамаз Элизбарашвили просит о заключении процессуального соглашения

Тамаз Элизбарашвили обратился в прокуратуру Грузии с просьбой заключить процессуальное соглашение — Он признаёт совершённое им преступление и раскаивается в содеянном, — сообщает прокуратура Грузии.

В ведомстве также отмечают, что, по словам обвиняемого, ему никто не угрожал, а потерпевшие не применяли к нему физического насилия. Соответственно, он отказался от своего ранее сделанного заявления.

«Тамаз Элизбарашвили задержан по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 151 Уголовного кодекса Грузии, которая подразумевает угрозу убийством или причинением вреда здоровью, если у потерпевшего возникли обоснованные опасения, что угроза будет осуществлена. Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

В отношении обвиняемого Тамаза Элизбарашвили в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу», — говорится в сообщении.