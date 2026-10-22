Аджария отмечает Международный день посадки деревьев
22 октября отмечается Международный день посадки деревьев — праздник, который напоминает о важности сохранения лесов и заботы о природе.
По информации Лесного агентства Аджарии, только в 2026 году в регионе высадили 2500 саженцев, а общее количество деревьев, посаженных агентством за время его работы, уже превысило 60 тысяч.
Посадка деревьев помогает восстанавливать лесные экосистемы, сохранять биоразнообразие, защищать почву от эрозии и смягчать последствия изменения климата.
Лесное агентство Аджарии продолжает работы по восстановлению и защите лесов региона.
Ещё в разделе «Общество» Все →
- Гражданина Грузии депортировали из Италии
- Прокуратура: Тамаз Элизбарашвили просит о заключении процессуального соглашения
- Глава Общественного вещателя Грузии стала членом руководящего комитета Prix Europa
- Криштиану Роналду Хвиче Кварацхелия: Твои лучшие дни еще впереди
- Хвича Кварацхелия: Я готов пройти эти месяцы через тяжкий труд, боль и слезы
- В возрасте 54 лет скончался бывший капитан сборной Грузии Георгий Немсадзе