Аджария отмечает Международный день посадки деревьев

22 октября отмечается Международный день посадки деревьев — праздник, который напоминает о важности сохранения лесов и заботы о природе.

По информации Лесного агентства Аджарии, только в 2026 году в регионе высадили 2500 саженцев, а общее количество деревьев, посаженных агентством за время его работы, уже превысило 60 тысяч.

Посадка деревьев помогает восстанавливать лесные экосистемы, сохранять биоразнообразие, защищать почву от эрозии и смягчать последствия изменения климата.

Лесное агентство Аджарии продолжает работы по восстановлению и защите лесов региона.