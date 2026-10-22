Гражданина Грузии депортировали из Италии

По данным полиции города Матера, гражданин Грузии въехал в Италию легально с туристическими целями, но остался в стране после истечения разрешенного трехмесячного срока. Его незаконное пребывание было выявлено во время полицейской проверки в Матере.

На основании приказа о высылке, выданного префектом Матеры, 27-летний мужчина был отправлен рейсом из римского аэропорта Фьюмичино в Грузию. Операция была проведена сотрудниками иммиграционной службы при участии специализированного полицейского сопровождения.

21-летний гражданин Албании также был возвращен на родину в рамках тех же мер.