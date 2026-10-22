Новый контракт для Кварадоны — несмотря на травму, ПСЖ не меняет своих планов
ПСЖ продолжит работу над новым контрактом с Кварацхелия, а вопрос о приобретении нового вингера в январе будет решаться в ближайшем будущем.
Хвича Кварацхелия получил серьезную травму, и текущий сезон для него закончился слишком рано, что является большой потерей.
Известно, что ПСЖ вел переговоры о продлении контракта с Кварацхелия, и, похоже, серьезная травма не изменит их планов. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
Несмотря на серьезную травму, французский клуб не собирается отказываться от своего плана продлить контракт с Хвичей. Парижский клуб планирует продолжить переговоры с ним, которые начались в последние недели, и намерен продлить его контракт до лета 2032 года.
Окончательное соглашение по финансовым условиям еще не достигнуто, но это, как правило, не станет серьезной проблемой. Действующий контракт Квары с ПСЖ рассчитан до лета 2029 года.
Кроме того, поскольку Квара вряд ли сможет помочь ПСЖ до следующего сезона, возник вопрос, приобретет ли французский клуб нового вингера в январское трансферное окно. Как оказалось, все будет зависеть от следующих двух месяцев. В частности, от того, как проявят себя Ферран Торрес, Магнис Аклюш и Мика Годц, чье игровое время и ответственность теперь возрастут. Только если они не покажут убедительной игры, ПСЖ может рассмотреть возможность приобретения вингера в зимнее трансферное окно.
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