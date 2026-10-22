Новый контракт для Кварадоны — несмотря на травму, ПСЖ не меняет своих планов

ПСЖ продолжит работу над новым контрактом с Кварацхелия, а вопрос о приобретении нового вингера в январе будет решаться в ближайшем будущем.

Хвича Кварацхелия получил серьезную травму, и текущий сезон для него закончился слишком рано, что является большой потерей.

Известно, что ПСЖ вел переговоры о продлении контракта с Кварацхелия, и, похоже, серьезная травма не изменит их планов. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.