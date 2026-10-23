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Грузия Online
Общество

Осужденная по делу о 4 октября Нана Сандер просит процессуального соглашения с прокуратурой

Осужденная по делу о событиях 4 октября Нана Сандер обратилась к прокуратуре по поводу оформления процессуального соглашения. Об этом в Тбилисском апелляционном суде заявил адвокат осуждённой Гога Богверадзе.

По его пояснению, в результате коммуникации со стороной обвинения состоялось соглашение о том, что Нана Сандер покинет тюремное учреждение на основании процессуальной сделки. По словам адвоката, Нана Сандер признает свою вину и выражает раскаяние по обоим пунктам обвинения.

«Да, я признаю вину. Я во всём согласна со своим адвокатом. Я согласна на заключение процессуального соглашения на 1 год и 1 месяц», — заявила осуждённая Нана Сандер на судебном процессе.

Готовность к заключению процессуального соглашения подтверждает и сторона обвинения, однако, на каких условиях будет освобождена осуждённая, по разъяснению прокурора, требует прохождения соответствующей процедуры.

Что касается других осуждённых по этому же делу: Або Навериани отказывается от оформления процессуального соглашения, так как считает себя незаконно заключённым. Антон Упер находится в розыске, а Мариам Меканцишвили избран штраф.

В общей сложности по данному эпизоду было 12 обвиняемых. Из них с 8 лицами — Александром Хабеишвили, Бекой Келехсашвили, Георгием Мумладзе, Мамукой Лабучидзе, Гуриелом Кардава, Автандилом Сурманидзе и Вахтангом Пицхелаури — оформлено процессуальное соглашение с 3-летним условным сроком. Они признали вину.

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