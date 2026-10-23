Архиепископ ГПЦ подверг критике попытку «Грузинской мечты» запретить оппозиционные партии

Архиепископ Дманисский и Агарак-Таширский Грузинской православной церкви Зенон Иараджули подверг очень здравой критике инициативу партии власти «Грузинская мечта» о запрете оппозиционных политических партий через Конституционный суд.

«Форма правления, которая стремится подавлять инакомыслие, монополизировать власть, ущемлять свободу человека и его личное достоинство, по своей сути несовместима с миссией христианской церкви»

По его словам, отношения церкви и государства не могут строиться на безусловном признании легитимности власти, когда власти пытаются укрепить собственное положение за счёт ограничения фундаментальных прав человека и свободного политического волеизъявления.

«Запрет политических партий — это не просто способ устранить политических оппонентов; это ограничение политической воли общества и шаг к постепенному уничтожению возможности смены власти демократическим путем.

Когда правящая сила в одностороннем порядке решает, кто имеет право участвовать в политической жизни, а кто нет, она отождествляет себя с государством, лишая при этом граждан права на свободный выбор. Это начало демонтажа демократического строя — путь к авторитаризму, который в конечном итоге может привести к установлению диктатуры, характеризующейся бесконтрольной властью. В такой ситуации закон перестает быть гарантом справедливости и превращается в инструмент удержания власти; свобода мысли подменяется страхом, а общественный консенсус — принудительным повиновением. В конечном счете, возможность демократической смены власти сводится на нет, государственные институты ослабевают, а доверие общества подрывается.

Когда власти стремятся подавить политические альтернативы, они не просто борются с оппонентом — они разрушают сам фундамент, на котором зиждется свободное государство. Будущее страны перестает определяться свободной волей граждан, а сама власть становится законом для самой себя. На этом пути формируется государство, в котором гражданин перестает быть источником власти и становится объектом подчинения», — пишет архиепископ в FB.