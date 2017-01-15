В Гори найдено тело бизнесмена Гурама Гогичаишвили

15.01.2017 15:46 В Гори найдено тело бизнесмена Гурама Гогичаишвили. По имеющейся информации, смертельное ранение нанесено из огнестрельного оружия.



По данным информационного центра Шида (Внутреннего) Картли, труп Гогичаишвили был обнаружен сегодня во дворе офиса «Демократического движения».



Как сообщают в Министерстве ВД, следствие ведется по статье 108 УК Грузии (умышленное убийство).















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