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Беженцы возмущены планами власти лишить их пособий

Министерство по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению, группа экспертов начали работать над новой реформой для беженцев. Тайком, закрыто от общества и самих беженцев. Но вот незадача – о законопроекте стало известно и изменения, которые власть планирует узаконить, вызвали возмущение беженцев и части оппозиции.
НОВОСТИ
ГРУЗИЯУКРАИНАРОССИЯВ МИРЕ

23.36 Председатель ОБСЕ побывал в поселке беженцев близ линии оккупации в Грузии

22.58 Голландская разведка обвинила Россию в хакерских атаках

22.56 ЕС принял декларацию по приостановке потока беженцев в Европу

21.57 Курц: Постараюсь внести свой вклад в улучшение условий проживания людей в регионах конфликтов

21.52 Одним из факторов успешного осуществления нашего европейского проекта является диалог с Россией - Абашидзе

20.48 В каком случае может заработать механизм приостановления безвизового режима

20.27 Беларусь рассчитывает на углубление межпарламентского сотрудничества с Грузией

20.18 Глава ОБСЕ ознакомился с положением беженцев в Грузии

20.17 Два торговца «Детского мира» задержаны в административном порядке

20.03 Судьи ВС Грузии получили некоторые смс-сообщения и обращение от бывшего должностного лица - прокуратура

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КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА

06.12.2016

Грузия в преддверии больших перемен

Переворот в национальном мировоззрении уже произошёл и нужно лишь время, чтобы совместная самоорганизация и интенсивные коммуникации укрепили и оформили современное грузинское общество.

24.11.2016

Демократия по-Путински
23 ноября Европарламент принял резолюцию, в которой обвинил Россию в попытке расколоть Европу, а деятельность ряда государственных СМИ РФ называл пропагандой, направленной на раскол ЕС.

22.12.2016

Переговоров по вопросу открытия железной дороги не было, но заинтересованность армянской стороны есть
Совместная группировка это та база, которая уже давно существует в Армении и которая является частью безопасности самой Армении.

12.12.2016

Оккупанты или террористы – зачем они похищают людей?
Российские военные, оккупирующие часть территорий Грузии, превратили похищения грузинских граждан в своеобразный бизнес, тоже являющийся источником их постоянного обогащения.
ОБЩЕСТВО: ОБРАЩЕНИЯ:

03.02.2017

Беженцы возмущены планами власти лишить их пособий
Министерство по делам беженцев, группа экспертов начали работать над новой реформой для беженцев. Тайком, закрыто от общества и самих беженцев.

18.10.2016

«Я очень позитивно смотрю на наше будущее в Грузии»
Мы то поколение, у которого были все предпосылки для того, чтобы уехать из страны. Многие так поступили, но вернулись и главное, знали куда возвращаются.

27.06.2016

Политика, ведущая Россию к суициду
России необходимо перестать вмешиваться во внутренние дела соседних государств, военной силой захватывать их территории и открывать там военные базы.

04.02.2015

Кто и как остановит Путина?
Обращение к главам государств G-7 Председателям Евросоюза, Европарламента, ОБСЕ, Генеральному секретарю ООН Генеральному...

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ПАРТНЕРЫ:

18.11.2016

Когда Грузия получит безвизовый режим с ЕС?
Грузия никак не может повлиять на ускорение процесса разработки механизма. Единственное, мы должны проявлять больше активности, чтобы наш вопрос постоянно присутствовал в повестке дня ЕС

09.09.2016

Больше НАТО в Грузии
Существует едва ли не общепринятое мнение. что мол Грузия изо всех сил рвется в НАТО, а в блоке изо всех сил ищут причины и поводы, чтобы отказать Грузии в членстве

26.10.2016

Выборы, мажоритарии, ватники
У грузинской демократии есть одно проклятие - мажоритарные выборы, которые делают сменяемость власти спокойно и без революционного настроя практически невозможными.

12.12.2016

Оккупанты или террористы – зачем они похищают людей?
Российские военные, оккупирующие часть территорий Грузии, превратили похищения грузинских граждан в своеобразный бизнес, тоже являющийся источником их постоянного обогащения.
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24.11.2016

Демократия по-Путински
23 ноября Европарламент принял резолюцию, в которой обвинил Россию в попытке расколоть Европу, а деятельность ряда государственных СМИ РФ называл пропагандой, направленной на раскол ЕС.

30.12.2012

Капанадзе: В Москве нет политической воли для изменения наших отношений к лучшему
Ощущение, что Грузию опять вынуждают делать выбор - развиваться или вернуться назад, к стагнации, не покидает.

05.11.2016

Лари: как сделать курс национальной валюты стабильным?
На курс любой валюты действуют множество факторов, которые можно разделить на две основные группы: фундаментального характера и конъюнктурного действия.

Спецоперация против Грузии

РОССИЯЭКС-СССР ЕВРОПА и США

02.12.2016

Путин-имитация
О каких национальных интересах может идти речь, если страна, у которой в земле 40% всех мировых богатств, гордится тем, что у нее уровень жизни выше, чем в Грузии и Украине?

27.11.2016

Европа наносит удар по спутникам российской пропаганды
Сегодня Россия является лидером среди стран, борющихся с демократическими свободами в мире и стремящихся свести к формальности естественные права человека.
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