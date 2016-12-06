Беженцы возмущены планами власти лишить их пособий
Министерство по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению, группа экспертов начали работать над новой реформой для беженцев. Тайком, закрыто от общества и самих беженцев. Но вот незадача – о законопроекте стало известно и изменения, которые власть планирует узаконить, вызвали возмущение беженцев и части оппозиции.
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23.36 Председатель ОБСЕ побывал в поселке беженцев близ линии оккупации в Грузии
22.58 Голландская разведка обвинила Россию в хакерских атаках
22.56 ЕС принял декларацию по приостановке потока беженцев в Европу
21.57 Курц: Постараюсь внести свой вклад в улучшение условий проживания людей в регионах конфликтов
21.52 Одним из факторов успешного осуществления нашего европейского проекта является диалог с Россией - Абашидзе
20.48 В каком случае может заработать механизм приостановления безвизового режима
20.27 Беларусь рассчитывает на углубление межпарламентского сотрудничества с Грузией
20.18 Глава ОБСЕ ознакомился с положением беженцев в Грузии
20.17 Два торговца «Детского мира» задержаны в административном порядке
20.03 Судьи ВС Грузии получили некоторые смс-сообщения и обращение от бывшего должностного лица - прокуратура
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06.12.2016
Грузия в преддверии больших перемен
Переворот в национальном мировоззрении уже произошёл и нужно лишь время, чтобы совместная самоорганизация и интенсивные коммуникации укрепили и оформили современное грузинское общество.
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24.11.2016
Демократия по-Путински
23 ноября Европарламент принял резолюцию, в которой обвинил Россию в попытке расколоть Европу, а деятельность ряда государственных СМИ РФ называл пропагандой, направленной на раскол ЕС.
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22.12.2016
Переговоров по вопросу открытия железной дороги не было, но заинтересованность армянской стороны есть
Совместная группировка это та база, которая уже давно существует в Армении и которая является частью безопасности самой Армении.
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12.12.2016
Оккупанты или террористы – зачем они похищают людей?
Российские военные, оккупирующие часть территорий Грузии, превратили похищения грузинских граждан в своеобразный бизнес, тоже являющийся источником их постоянного обогащения.
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|ОБЩЕСТВО:
|ОБРАЩЕНИЯ:
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03.02.2017
Беженцы возмущены планами власти лишить их пособий
Министерство по делам беженцев, группа экспертов начали работать над новой реформой для беженцев. Тайком, закрыто от общества и самих беженцев.
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18.10.2016
«Я очень позитивно смотрю на наше будущее в Грузии»
Мы то поколение, у которого были все предпосылки для того, чтобы уехать из страны. Многие так поступили, но вернулись и главное, знали куда возвращаются.
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27.06.2016
Политика, ведущая Россию к суициду
России необходимо перестать вмешиваться во внутренние дела соседних государств, военной силой захватывать их территории и открывать там военные базы.
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04.02.2015
Кто и как остановит Путина?
Обращение к главам государств G-7 Председателям Евросоюза, Европарламента, ОБСЕ, Генеральному секретарю ООН Генеральному...
|ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
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|ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
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18.11.2016
Когда Грузия получит безвизовый режим с ЕС?
Грузия никак не может повлиять на ускорение процесса разработки механизма. Единственное, мы должны проявлять больше активности, чтобы наш вопрос постоянно присутствовал в повестке дня ЕС
09.09.2016
Больше НАТО в Грузии
Существует едва ли не общепринятое мнение. что мол Грузия изо всех сил рвется в НАТО, а в блоке изо всех сил ищут причины и поводы, чтобы отказать Грузии в членстве
26.10.2016
Выборы, мажоритарии, ватники
У грузинской демократии есть одно проклятие - мажоритарные выборы, которые делают сменяемость власти спокойно и без революционного настроя практически невозможными.
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12.12.2016
Оккупанты или террористы – зачем они похищают людей?
Российские военные, оккупирующие часть территорий Грузии, превратили похищения грузинских граждан в своеобразный бизнес, тоже являющийся источником их постоянного обогащения.
|РЕКЛАМА
|ДЕМОКРАТИЯ • ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
|ГЕОПОЛИТИКА • КАВКАЗ
|ЭКОНОМИКА
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24.11.2016
Демократия по-Путински
23 ноября Европарламент принял резолюцию, в которой обвинил Россию в попытке расколоть Европу, а деятельность ряда государственных СМИ РФ называл пропагандой, направленной на раскол ЕС.
30.12.2012
Капанадзе: В Москве нет политической воли для изменения наших отношений к лучшему
Ощущение, что Грузию опять вынуждают делать выбор - развиваться или вернуться назад, к стагнации, не покидает.
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05.11.2016
Лари: как сделать курс национальной валюты стабильным?
На курс любой валюты действуют множество факторов, которые можно разделить на две основные группы: фундаментального характера и конъюнктурного действия.
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|РОССИЯ • ЭКС-СССР
|ЕВРОПА и США
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02.12.2016
Путин-имитация
О каких национальных интересах может идти речь, если страна, у которой в земле 40% всех мировых богатств, гордится тем, что у нее уровень жизни выше, чем в Грузии и Украине?
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27.11.2016
Европа наносит удар по спутникам российской пропаганды
Сегодня Россия является лидером среди стран, борющихся с демократическими свободами в мире и стремящихся свести к формальности естественные права человека.
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