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Грузия надежный и ответственный партнер

Разговоры о том, что Грузия перекроет газ Армении, выгодно тем, кто хочет вбить клин в наши отношения. Грузия надежный партнер и мы не раз это доказывали. Грузия не собирается блокировать поставки газа в Армению, мы лишь говорим об условиях транзита и в таких переговорах нашим визави является Россия. Речь совершенно о другом – поменялись условия контракта, но не в пользу Грузии.
НОВОСТИ
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23.16 Экс-посол Великобритании советует Грузии срочно установить связи с Белым домом

15.50 Wizz Air не полетел в Милан - рабочее время экипажа вышло

14.08 Грузия призвала ЕС представить конкретную перспективу членства

13.48 Высота снежного покрова в Аджарии достигает 45 сантитметров

13.39 Трамп поручил Пентагону найти новых союзников для борьбы с ИГ

12.50 76% грузин готовы воевать за свою страну - WIN/Gallup International

12.44 Трамп раскритиковал New York Times и Washington Post

12.20 Суд разрешил уже прибывшим в США мигрантам не исполнять указ Трампа

12.18 Трамп провел с Путиным первый после инаугурации телефонный разговор

22.55 Сборная Грузии вышла во второй квалификационный раунд ЧЕ 2018 по футзалу

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КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА

06.12.2016

Грузия в преддверии больших перемен

Переворот в национальном мировоззрении уже произошёл и нужно лишь время, чтобы совместная самоорганизация и интенсивные коммуникации укрепили и оформили современное грузинское общество.

24.11.2016

Демократия по-Путински
23 ноября Европарламент принял резолюцию, в которой обвинил Россию в попытке расколоть Европу, а деятельность ряда государственных СМИ РФ называл пропагандой, направленной на раскол ЕС.

18.11.2016

Когда Грузия получит безвизовый режим с ЕС?
Грузия никак не может повлиять на ускорение процесса разработки механизма. Единственное, мы должны проявлять больше активности, чтобы наш вопрос постоянно присутствовал в повестке дня ЕС

12.12.2016

Оккупанты или террористы – зачем они похищают людей?
Российские военные, оккупирующие часть территорий Грузии, превратили похищения грузинских граждан в своеобразный бизнес, тоже являющийся источником их постоянного обогащения.
ОБЩЕСТВО: ОБРАЩЕНИЯ:

18.10.2016

«Я очень позитивно смотрю на наше будущее в Грузии»
Мы то поколение, у которого были все предпосылки для того, чтобы уехать из страны. Многие так поступили, но вернулись и главное, знали куда возвращаются.

05.09.2016

Бедность в Грузии - проблема есть, но она решаема
Бедность все еще остается нашей большой проблемой, но по сравнению с 90-ми годами прошлого века, ситуация намного изменились к лучшему.

27.06.2016

Политика, ведущая Россию к суициду
России необходимо перестать вмешиваться во внутренние дела соседних государств, военной силой захватывать их территории и открывать там военные базы.

04.02.2015

Кто и как остановит Путина?
Обращение к главам государств G-7 Председателям Евросоюза, Европарламента, ОБСЕ, Генеральному секретарю ООН Генеральному...

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТЬОБОРОНА ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ЗОНА ОККУПАЦИИ
ПАРТНЕРЫ:

18.11.2016

Когда Грузия получит безвизовый режим с ЕС?
Грузия никак не может повлиять на ускорение процесса разработки механизма. Единственное, мы должны проявлять больше активности, чтобы наш вопрос постоянно присутствовал в повестке дня ЕС

09.09.2016

Больше НАТО в Грузии
Существует едва ли не общепринятое мнение. что мол Грузия изо всех сил рвется в НАТО, а в блоке изо всех сил ищут причины и поводы, чтобы отказать Грузии в членстве

26.10.2016

Выборы, мажоритарии, ватники
У грузинской демократии есть одно проклятие - мажоритарные выборы, которые делают сменяемость власти спокойно и без революционного настроя практически невозможными.

12.12.2016

Оккупанты или террористы – зачем они похищают людей?
Российские военные, оккупирующие часть территорий Грузии, превратили похищения грузинских граждан в своеобразный бизнес, тоже являющийся источником их постоянного обогащения.
РЕКЛАМА ДЕМОКРАТИЯПРАВА ЧЕЛОВЕКА ГЕОПОЛИТИКАКАВКАЗ ЭКОНОМИКА

24.11.2016

Демократия по-Путински
23 ноября Европарламент принял резолюцию, в которой обвинил Россию в попытке расколоть Европу, а деятельность ряда государственных СМИ РФ называл пропагандой, направленной на раскол ЕС.

30.12.2012

Капанадзе: В Москве нет политической воли для изменения наших отношений к лучшему
Ощущение, что Грузию опять вынуждают делать выбор - развиваться или вернуться назад, к стагнации, не покидает.

05.11.2016

Лари: как сделать курс национальной валюты стабильным?
На курс любой валюты действуют множество факторов, которые можно разделить на две основные группы: фундаментального характера и конъюнктурного действия.

Спецоперация против Грузии

РОССИЯЭКС-СССР ЕВРОПА и США

02.12.2016

Путин-имитация
О каких национальных интересах может идти речь, если страна, у которой в земле 40% всех мировых богатств, гордится тем, что у нее уровень жизни выше, чем в Грузии и Украине?

27.11.2016

Европа наносит удар по спутникам российской пропаганды
Сегодня Россия является лидером среди стран, борющихся с демократическими свободами в мире и стремящихся свести к формальности естественные права человека.
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