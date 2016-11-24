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Переговоров по вопросу открытия железной дороги не было, но заинтересованность армянской стороны есть

Через сотрудничество легче решать любые сложные проблемы. Изоляции, блокады, нагнетания ситуации – это всегда чревато новыми всплесками и я думаю, что в этом большая мудрость грузинского народа, грузинского руководства, что несмотря на всю деликатность ситуации, есть возможность изыскивать пути налаживания нового диалога.
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18.58 Севдия Угрехелидзе: Остаюсь независимым депутатом городского собрания

18.56 В ходе транспортировки магнолии на территории Бобоквати был поврежден водопровод

17.52 Посол Азербайджана вручил копии верительных грамот главе МИД Грузии

17.16 МИД пригласил на новогоднее мероприятие детей, проживающих у линии оккупации

16.10 Президент Грузии выразил соболезнования президенту Кыргызстана

15.57 Байден призвал Украину укреплять антикоррупционные ведомства

15.25 NDI: С точки зрения евроинтеграции ближе всего к взглядам населения партия ЕНД

15.22 Делегация Грузии не будет участвовать в инаугурации Трампа

14.43 Борьба за статус главной оппозиционной партии

14.16 Большинство опрошенных за увеличение представительства женщин в парламенте - NDI

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МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ:
«Газпром» и российская пропаганда в Грузии
США обязательно будут договариваться с РФ, но исключительно с позиции силы
Разговоры о предательстве личности в политике беспредметны
Каким президентом будет Трамп, не знает даже сам Трамп
Проблемой ЕНД остается неопределенность в вопросе лидерства
ВАЖНОЕ:
АНАЛИТИКА: ИНТЕРВЬЮ: СТАТЬИ:
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА

ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС:

КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА

24.11.2016

Демократия по-Путински
23 ноября Европарламент принял резолюцию, в которой обвинил Россию в попытке расколоть Европу, а деятельность ряда государственных СМИ РФ называл пропагандой, направленной на раскол ЕС.

05.11.2016

Лари: как сделать курс национальной валюты стабильным?
На курс любой валюты действуют множество факторов, которые можно разделить на две основные группы: фундаментального характера и конъюнктурного действия.

18.11.2016

Когда Грузия получит безвизовый режим с ЕС?
Грузия никак не может повлиять на ускорение процесса разработки механизма. Единственное, мы должны проявлять больше активности, чтобы наш вопрос постоянно присутствовал в повестке дня ЕС

02.12.2016

Путин-имитация
О каких национальных интересах может идти речь, если страна, у которой в земле 40% всех мировых богатств, гордится тем, что у нее уровень жизни выше, чем в Грузии и Украине?
ОБЩЕСТВО: ОБРАЩЕНИЯ:

18.10.2016

«Я очень позитивно смотрю на наше будущее в Грузии»
Мы то поколение, у которого были все предпосылки для того, чтобы уехать из страны. Многие так поступили, но вернулись и главное, знали куда возвращаются.

05.09.2016

Бедность в Грузии - проблема есть, но она решаема
Бедность все еще остается нашей большой проблемой, но по сравнению с 90-ми годами прошлого века, ситуация намного изменились к лучшему.

27.06.2016

Политика, ведущая Россию к суициду
России необходимо перестать вмешиваться во внутренние дела соседних государств, военной силой захватывать их территории и открывать там военные базы.

04.02.2015

Кто и как остановит Путина?
Обращение к главам государств G-7 Председателям Евросоюза, Европарламента, ОБСЕ, Генеральному секретарю ООН Генеральному...

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТЬОБОРОНА ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ЗОНА ОККУПАЦИИ
ПАРТНЕРЫ:

18.11.2016

Когда Грузия получит безвизовый режим с ЕС?
Грузия никак не может повлиять на ускорение процесса разработки механизма. Единственное, мы должны проявлять больше активности, чтобы наш вопрос постоянно присутствовал в повестке дня ЕС

09.09.2016

Больше НАТО в Грузии
Существует едва ли не общепринятое мнение. что мол Грузия изо всех сил рвется в НАТО, а в блоке изо всех сил ищут причины и поводы, чтобы отказать Грузии в членстве

26.10.2016

Выборы, мажоритарии, ватники
У грузинской демократии есть одно проклятие - мажоритарные выборы, которые делают сменяемость власти спокойно и без революционного настроя практически невозможными.

07.09.2016

Баку-Карс против Тбилиси-Сухуми
Прозападный проект для Грузии не имеет серьезной конкуренции, но как говорится, на безрыбье – и рак – рыба.
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24.11.2016

Демократия по-Путински
23 ноября Европарламент принял резолюцию, в которой обвинил Россию в попытке расколоть Европу, а деятельность ряда государственных СМИ РФ называл пропагандой, направленной на раскол ЕС.

30.12.2012

Капанадзе: В Москве нет политической воли для изменения наших отношений к лучшему
Ощущение, что Грузию опять вынуждают делать выбор - развиваться или вернуться назад, к стагнации, не покидает.

05.11.2016

Лари: как сделать курс национальной валюты стабильным?
На курс любой валюты действуют множество факторов, которые можно разделить на две основные группы: фундаментального характера и конъюнктурного действия.

Спецоперация против Грузии

РОССИЯЭКС-СССР ЕВРОПА и США

02.12.2016

Путин-имитация
О каких национальных интересах может идти речь, если страна, у которой в земле 40% всех мировых богатств, гордится тем, что у нее уровень жизни выше, чем в Грузии и Украине?

27.11.2016

Европа наносит удар по спутникам российской пропаганды
Сегодня Россия является лидером среди стран, борющихся с демократическими свободами в мире и стремящихся свести к формальности естественные права человека.
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