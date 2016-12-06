

06.12.2016

Грузия в преддверии больших перемен Переворот в национальном мировоззрении уже произошёл и нужно лишь время, чтобы совместная самоорганизация и интенсивные коммуникации укрепили и оформили современное грузинское общество.



24.11.2016

Демократия по-Путински 23 ноября Европарламент принял резолюцию, в которой обвинил Россию в попытке расколоть Европу, а деятельность ряда государственных СМИ РФ называл пропагандой, направленной на раскол ЕС.



22.12.2016

Переговоров по вопросу открытия железной дороги не было, но заинтересованность армянской стороны есть Совместная группировка это та база, которая уже давно существует в Армении и которая является частью безопасности самой Армении.