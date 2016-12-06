

06.12.2016

Грузия в преддверии больших перемен Переворот в национальном мировоззрении уже произошёл и нужно лишь время, чтобы совместная самоорганизация и интенсивные коммуникации укрепили и оформили современное грузинское общество.



24.11.2016

Демократия по-Путински 23 ноября Европарламент принял резолюцию, в которой обвинил Россию в попытке расколоть Европу, а деятельность ряда государственных СМИ РФ называл пропагандой, направленной на раскол ЕС.



18.11.2016

Когда Грузия получит безвизовый режим с ЕС? Грузия никак не может повлиять на ускорение процесса разработки механизма. Единственное, мы должны проявлять больше активности, чтобы наш вопрос постоянно присутствовал в повестке дня ЕС