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Молчание ягнят

Настал момент истины для великого русского мира. Показать всему миру где раки зимуют и где кузькина мать прячется, продемонстрировать вставание с колен, расправить плечи, и гаркнуть на обнаглевших китайцев каким-нибудь грозным заявлением Лаврова. Но нет... Тишина на просторах великого русского мира. Зашла звезда великой миссии России показывать всему миру истинный путь развития.
НОВОСТИ
ГРУЗИЯУКРАИНАРОССИЯВ МИРЕ

15.28 Судебное заседание по делу задержанного в Украине Гии Церцвадзе отложено

14.43 АМЮГ: Министерство энергетики нарушило закон

14.31 Президент Мексики осуждает решение Трампа построить стену на границе государств

14.19 Народный защитник не должен избираться лишь по воле парламентского большинства - конституционалист

13.46 74% молодежи в Грузии поддерживает вступление в Евросоюз

13.18 Саакашвили анонсировал акцию протеста в защиту Георгия Церцвадзе

13.05 Власть назначила персональную охрану лидеру отколовшейся от ЕНД политической группы

12.33 Все еще не известно, как попали в руки российских спецслужб личные данные грузинского военного

12.15 Делопроизводитель Хулойской школы избила пять педагогов и сломала школьный инвентарь

11.52 Оппозиция советует властям Грузии изменить политику с Россией

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МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ:
Раскол в ЕНД как семейная драма
«Газпром» и российская пропаганда в Грузии
США обязательно будут договариваться с РФ, но исключительно с позиции силы
Разговоры о предательстве личности в политике беспредметны
Каким президентом будет Трамп, не знает даже сам Трамп
ВАЖНОЕ:
АНАЛИТИКА: ИНТЕРВЬЮ: СТАТЬИ:
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА

ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС:

КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА

06.12.2016

Грузия в преддверии больших перемен

Переворот в национальном мировоззрении уже произошёл и нужно лишь время, чтобы совместная самоорганизация и интенсивные коммуникации укрепили и оформили современное грузинское общество.

24.11.2016

Демократия по-Путински
23 ноября Европарламент принял резолюцию, в которой обвинил Россию в попытке расколоть Европу, а деятельность ряда государственных СМИ РФ называл пропагандой, направленной на раскол ЕС.

18.11.2016

Когда Грузия получит безвизовый режим с ЕС?
Грузия никак не может повлиять на ускорение процесса разработки механизма. Единственное, мы должны проявлять больше активности, чтобы наш вопрос постоянно присутствовал в повестке дня ЕС

02.12.2016

Путин-имитация
О каких национальных интересах может идти речь, если страна, у которой в земле 40% всех мировых богатств, гордится тем, что у нее уровень жизни выше, чем в Грузии и Украине?
ОБЩЕСТВО: ОБРАЩЕНИЯ:

18.10.2016

«Я очень позитивно смотрю на наше будущее в Грузии»
Мы то поколение, у которого были все предпосылки для того, чтобы уехать из страны. Многие так поступили, но вернулись и главное, знали куда возвращаются.

05.09.2016

Бедность в Грузии - проблема есть, но она решаема
Бедность все еще остается нашей большой проблемой, но по сравнению с 90-ми годами прошлого века, ситуация намного изменились к лучшему.

27.06.2016

Политика, ведущая Россию к суициду
России необходимо перестать вмешиваться во внутренние дела соседних государств, военной силой захватывать их территории и открывать там военные базы.

04.02.2015

Кто и как остановит Путина?
Обращение к главам государств G-7 Председателям Евросоюза, Европарламента, ОБСЕ, Генеральному секретарю ООН Генеральному...

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТЬОБОРОНА ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ЗОНА ОККУПАЦИИ
ПАРТНЕРЫ:

18.11.2016

Когда Грузия получит безвизовый режим с ЕС?
Грузия никак не может повлиять на ускорение процесса разработки механизма. Единственное, мы должны проявлять больше активности, чтобы наш вопрос постоянно присутствовал в повестке дня ЕС

09.09.2016

Больше НАТО в Грузии
Существует едва ли не общепринятое мнение. что мол Грузия изо всех сил рвется в НАТО, а в блоке изо всех сил ищут причины и поводы, чтобы отказать Грузии в членстве

26.10.2016

Выборы, мажоритарии, ватники
У грузинской демократии есть одно проклятие - мажоритарные выборы, которые делают сменяемость власти спокойно и без революционного настроя практически невозможными.

07.09.2016

Баку-Карс против Тбилиси-Сухуми
Прозападный проект для Грузии не имеет серьезной конкуренции, но как говорится, на безрыбье – и рак – рыба.
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24.11.2016

Демократия по-Путински
23 ноября Европарламент принял резолюцию, в которой обвинил Россию в попытке расколоть Европу, а деятельность ряда государственных СМИ РФ называл пропагандой, направленной на раскол ЕС.

30.12.2012

Капанадзе: В Москве нет политической воли для изменения наших отношений к лучшему
Ощущение, что Грузию опять вынуждают делать выбор - развиваться или вернуться назад, к стагнации, не покидает.

05.11.2016

Лари: как сделать курс национальной валюты стабильным?
На курс любой валюты действуют множество факторов, которые можно разделить на две основные группы: фундаментального характера и конъюнктурного действия.

Спецоперация против Грузии

РОССИЯЭКС-СССР ЕВРОПА и США

02.12.2016

Путин-имитация
О каких национальных интересах может идти речь, если страна, у которой в земле 40% всех мировых богатств, гордится тем, что у нее уровень жизни выше, чем в Грузии и Украине?

27.11.2016

Европа наносит удар по спутникам российской пропаганды
Сегодня Россия является лидером среди стран, борющихся с демократическими свободами в мире и стремящихся свести к формальности естественные права человека.
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