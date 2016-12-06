Грузия надежный и ответственный партнер Разговоры о том, что Грузия перекроет газ Армении, выгодно тем, кто хочет вбить клин в наши отношения. Грузия надежный партнер и мы не раз это доказывали. Грузия не собирается блокировать поставки газа в Армению, мы лишь говорим об условиях транзита и в таких переговорах нашим визави является Россия. Речь совершенно о другом – поменялись условия контракта, но не в пользу Грузии. Молчание ягнят

Переговоров по вопросу открытия железной дороги не было, но заинтересованность армянской стороны есть