

«Иванишвили боится санкций!» – парламент Грузии вносит поправки в Налоговый кодекс

17.04.2024 19:18





Депутаты «Грузинской мечты» сегодня утвердили в парламенте Грузии в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, согласно которым временно, до 2028 года освобождается от налогообложения перевод активов из офшоров в Грузию.



«Налоговые обязательства могут затруднить процесс перевода средств. Целью законопроекта является стимулирование перевода активов путем установления временных налоговых льгот на операции из стран с льготным налогообложением», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.



По мнению оппозиционера, главы фракции «Еврооптимисты» Романа Гоциридзе, установление льгот для перевода средств из офшоров является прямым заказом почетного лидера партии власти, миллиардера Бидзины Иванишвили, который таким образом пытается обезопасить свои активы от санкций Запада.



«Неожиданно «Грузинская мечта» внесла в парламент законопроект, согласно которому Бидзине Иванишвили без уплаты налогов и в обход норм, направленных против отмывания черных денег, разрешается ввозить в Грузию свое имущество, акции, и паи, спрятанные в оффшорных зонах. Теперь стало ясно, почему Нацбанк по его указанию купил 7 тонн золота на полмиллиарда долларов и зачем его привезли его в Грузию на хранение.



Он боится санкций! Ему даже некуда бежать, он намерен превратить страну в неприступную личную крепость. Он не сможет взять страну под свой контроль. Он не знает грузинский народ», – написал политик в соцсети.



Внесение поправок в Налоговый кодекс прокомментировал политолог Гия Хухашвили.



«Думаю, дело гораздо серьезнее – вся черная касса российских олигархов может оказаться в Грузии. Естественно, в конечном итоге, это окончательно перекроет путь на Запад, поскольку они там будут вынуждены ввести санкции против всей нашей финансово-банковской системы. Соответственно, мы естественным образом станем частью Российской империи. Я также не исключаю, что главной целью принятия закона об «агентах» в столь агрессивной форме заключается в следующем: кто-то пытается показать Путину, что он все контролирует и их активы здесь будут надежно защищены», – написал политолог в соцсети Facebook.





Экс-премьер Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили в конце прошлого года официально вернулся в грузинскую политику, заняв пост почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта».





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