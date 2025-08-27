Макрон, Мерц и Туск посетили Кишинёв в связи с Днем независимости Молдовы

27.08.2025 22:37





Президент Франции, канцлер Германии и премьер-министр Польши прибыли Кишинёв в связи с Днем независимости Молдовы.



Европейских лидеров приняла президент Молдовы Майя Санду.



28 сентября в Молдове состоятся парламентские выборы, на которых проевропейская партия Санду «Действие и солидарность», согласно предварительным опросам, может потерять свои нынешние 61 место и получить лишь 41 из 101 мест в законодательном органе.







