Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Макрон, Мерц и Туск посетили Кишинёв в связи с Днем независимости Молдовы


27.08.2025   22:37


Президент Франции, канцлер Германии и премьер-министр Польши прибыли Кишинёв в связи с Днем независимости Молдовы.

Европейских лидеров приняла президент Молдовы Майя Санду.

28 сентября в Молдове состоятся парламентские выборы, на которых проевропейская партия Санду «Действие и солидарность», согласно предварительным опросам, может потерять свои нынешние 61 место и получить лишь 41 из 101 мест в законодательном органе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна