Макрон, Мерц и Туск посетили Кишинёв в связи с Днем независимости Молдовы
27.08.2025 22:37
Президент Франции, канцлер Германии и премьер-министр Польши прибыли Кишинёв в связи с Днем независимости Молдовы.
Европейских лидеров приняла президент Молдовы Майя Санду.
28 сентября в Молдове состоятся парламентские выборы, на которых проевропейская партия Санду «Действие и солидарность», согласно предварительным опросам, может потерять свои нынешние 61 место и получить лишь 41 из 101 мест в законодательном органе.