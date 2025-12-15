The Guardian: Сбежавший в Москву Башар Асад поселился на Рублевке и решил стать глазным врачом

15.12.2025 17:43





Потеряв власть, сирийский диктатор Башар Асад стал неинтересен своему покровителю Владимиру Путину. Асад ведет затворническую жизнь в особняке на Рублевке, где может встретиться с другим свергнутым президентом, Виктором Януковичем. Его семья планировала переехать в ОАЭ, но даже там не хотят приютить человека, на совести которого сотни тысяч убитых соотечественников.



Семья Асада, которая еще до потери власти перевела значительную часть своего состояния в Россию, поселилась на Рублевке, обставляет дом предметами роскоши, покупает одежду в элитных магазинах. В российском обществе они себе места не нашли – лишь дочь Асада Зейн этим летом закончила МГИМО, и на выпускном вечере членов семьи (правда, без самого Асада) единственный раз за год видели вместе, описывает The Guardian образ жизни бежавшего диктатора по результатам бесед с другом семьи, источниками в России и Сирии, анализа утечек информации.



Асад, правда, учит русский язык и занимается на курсе офтальмологии. На глазного врача он учился в Лондоне. «Это его страсть, понятно, что деньги ему не нужны. Еще до начала [гражданской] войны в Сирии он был практикующим офтальмологом в Дамаске», — рассказал газете друг семьи Асадов, предположив, что его клиентами могут стать состоятельные представители московской элиты.



Путин, который помогал Асаду удержать власть и бомбил ради этого мирные города, о нем фактически забыл. Бывший диктатор «не интересен» ни Путину, ни российской политической элите, говорит близкий к Кремлю источник:



Путин не терпит лидеров, которые теряют власть, и Асад больше не считается ни влиятельной фигурой, ни даже интересным гостем, которого можно пригласить на ужин.

Асад с семьей бежал из Сирии с помощью российских военных 8 декабря 2024 года, не предупредив ни многочисленных родственников, ни соратников. За собой он оставил 13 лет гражданской войны, около 620 000 убитых и почти 14 млн беженцев.



В Москве российские власти, по всей видимости, заблокировали его выход на публику. Он договорился об интервью с RT и популярным американским подкастером правого толка, но до сих пор не получил разрешения, пишет The Guardian. В редком интервью иракским СМИ о жизни Асада в Москве посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев в ноябре подтвердил, что тому запрещено участвовать в любой публичной деятельности:



Асад может жить здесь, но не может заниматься политической деятельностью... Он не имеет права участвовать в любой медийной или политической деятельности. Вы слышали что-нибудь от него? Нет, потому что ему это запрещено, но он в безопасности и жив.

Сыновья и жена Асада не раз летали из Москвы в ОАЭ, где любили бывать, еще живя в Сирии. Поначалу семья планировала переехать туда: это более знакомое место, а в Москве они не говорят по-русски и не нашли себе круг общения, рассказал друг семьи. Но теперь семья понимает, что рассчитывать на переезд пока не приходится, так как даже ОАЭ, где толерантно относятся ко многим высокопоставленным лицам с запятнанной репутацией, не готовы принять Асада, отмечает The Guardian.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





