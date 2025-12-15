В фейковом «ДНР» заочно осудили гражданку Грузии

Прокуратура российского оккупационного режима, действующего на оккупированной территории Донецкой области Украины, утвердила обвинение гражданке Грузии Нино Кахниашвили. Ее заочно обвиняют в наемничестве, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. Дело направили для рассмотрения в "Верховный суд" этого фейкового образования, обвиняемая заочно арестована и объявлена в международный розыск.



Как "установило следствие", Кахниашвили прибыла на Украину в апреле 2022 года и вступила в «Грузинский национальный легион» (признан террористической организацией и запрещен в России). После прохождения обучения девушка участвовала "в боях против российских войск в ДНР" до сентября 2022 года.



Затем, по их версии, Кахниашвили узнала, что "командование планирует задействовать грузинских наемников на передовой при контрнаступлении ВСУ. После этого она сбежала обратно в Грузию, однако вернулась в строй весной 2023 года. Она продолжала участвовать в боевых действиях до июня 2025 года. В сумме за это она получила более 2 млн руб".



По словам председателя СКР Александра Бастрыкина, Грузия входит в число стран, откуда в ряды ВСУ вступает больше всего наемников. Всего с 2022 года к ВСУ присоединились более 15 тыс. иностранных бойцов из 115 стран. По данным Минобороны РФ, за время спецоперации российские военнослужащие ликвидировали несколько тысяч наемников.





