Украина запустит в Германии производство ударных дронов

15.12.2025 20:39





Украинский производитель дронов Frontline Robotics и немецкая оборонная компания Quantum Systems запустят на территории Германии производство ударных беспилотников по заказу Украины.



Об этом сообщает dpa со ссылкой на заявление Frontline Robotics и Quantum Systems, пишет "Европейская правда".



Производство будет осуществляться по заказу Министерства обороны Украины, объявили компании на Немецко-украинском экономическом форуме в Берлине.



Матиас Лена, глава совместного предприятия Quantum Frontline Industries, заявил о производстве десятков тысяч дронов в год.



Как отмечается, этот проект является "первой в Европе полностью автоматизированной промышленной линией по производству дронов для Вооруженных сил Украины".



Испытанный на поле боя логистический дрон Linza, разведывательный дрон Zoom и дистанционно управляемый пулемет и гранатомет Buria будут производиться на немецких заводах.



Сотрудничество происходит в рамках инициативы украинского правительства "Строй с Украиной".



Украина пытается перенести часть производства оружия в безопасные европейские страны, чтобы избежать перебоев, вызванных атаками России.



СМИ ранее узнали, что Германия готовит всеобъемлющее партнерство с Украиной в сфере вооружения, которое должно принести выгоду обеим странам.



Ранее Украина заключила соглашение с Францией, предусматривающее покупку до 100 истребителей Rafale.



Также Украина в будущем сможет получить 8 систем противовоздушной обороны SAMP-T.





