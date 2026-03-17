Ни один регион России больше не может чувствовать себя в безопасности из-за украинских дронов - Шойгу

17.03.2026 19:10





«Динамика развития украинских беспилотников и методы их применения таковы, что ни один регион России больше не может чувствовать себя в безопасности», — заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на совещании в Екатеринбурге.



«Ещё совсем недавно Урал был недосягаем для воздушных ударов с территории Украины, а сегодня он уже находится в зоне непосредственной угрозы», — отметил Шойгу.



Как подчеркнул он, Урал также отличается развитой транспортной инфраструктурой, включая крупные железнодорожные магистрали и федеральные автотрассы.



«Выведение их из строя может привести не только к значительному экономическому ущербу, но и к дестабилизации жизни крупных агломераций, нарушению цепочек поставок, в том числе тех критически важных систем, которые обеспечивают »специальную военную операцию»», — заявил Сергей Шойгу.



Кроме того, 27 ноября в Екатеринбурге и Свердловская область впервые был объявлен режим ракетной опасности.



«Здесь сосредоточены стратегические предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты энергетики, химической промышленности, а также крупнейшие месторождения нефти и газа», — цитирует Шойгу Интерфакс.



Шойгу также отметил, что в 2025 году почти в четыре раза увеличилось количество воздушных атак Украины на инфраструктурные объекты в регионах России. По его данным, число таких атак достигает 23 тысяч.







