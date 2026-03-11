Россия вынесла больше всего заочных приговоров бойцам ВСУ из Грузии

Начиная с 2024 года российские суды вынесли не менее 180 заочных приговоров в отношении иностранных добровольцев, которые сражались в рядах ВСУ. Об этом пишет издание «Вот Так». Больше всего — 58 приговоров — вынесено в отношении граждан Грузии. Они намного опередили занявшие второе и третье места США (22) и Великобританию (12). Все фигуранты дел объявлены РФ в международный розыск.



Последнее решение было вынесено 10 марта 2026 года — 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил 53-летнего гражданина Грузии Зазу Шония к 28 годам лишения свободы «с отбыванием первых 8 лет в тюрьме, а оставшейся части — в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1,6 млн рублей».



Вина Шония, по мнению российских судей, заключалась в том, что он участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ, сопротивляясь полномасштабному вторжению РФ. В приговоре была особо отмечена роль гражданина Грузии в операции украинской армии на территории Курской области.



Работающий в Украине адвокат и правозащитник Николай Полозов считает, что массовым вынесением заочных приговоров в отношении иностранных бойцов ВСУ Москва преследует несколько целей. Во-первых, демонизировать своего противника, показав, что на его стороне якобы воюют нацисты и наемники — люди без принципов, готовые за деньги убивать российских граждан и солдат. Именно этим, полагает Полозов, можно объяснить столь массовое применение «наемнической» статьи УК РФ и постоянное акцентирование внимания на крупных суммах, якобы полученных иностранцами за свою службу.



При этом, по словам Полозова, иностранных бойцов в рядах ВСУ с юридической точки зрения неправильно называть наемниками. Все они — военнослужащие штатных подразделений ВСУ; среди них много добровольцев, для которых главной мотивацией не является получение материальной выгоды.



Полозов предположил, что аномально большое количество граждан Грузии среди тех иностранных бойцов ВСУ, в отношении которых были вынесены заочные приговоры, может быть связано с тем, что в отношении этой категории у властей РФ больше всего информации.



«Во-первых, мы видим системную работу по Грузинскому легиону в составе ВСУ. Во-вторых, давайте не забывать, что в последние годы власть в Грузии в руках у дружественной России политической силы. Я не исключаю, что в рамках обмена информацией между спецслужбами какие-то данные о грузинских добровольцах ВСУ могли быть переданы Москве. И сейчас они используются для фабрикации этих уголовных дел», — сказал Полозов в разговоре с «Вот Так».



Он добавил, что при путешествиях за рубеж бойцам ВСУ, которых разыскивает Россия, может угрожать опасность, а некоторых стран и вовсе следует избегать.





