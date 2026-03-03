Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Россия прекратила стриотельство АЭС «Бушер» после потери связи с чиновникам атомной отрасли Ирана


03.03.2026   19:18


Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил об остановке строительства блоков АЭС «Бушер» в Иране. На станции остаются 639 российских специалистов. Компания планирует постепенно вывезти до 200 сотрудников с объекта, уже эвакуировали 94 человека. «Росатом» поддерживает постоянную связь с персоналом станции «Бушер», где обстановка остается спокойной и контролируемой. Но связь с руководством атомной отрасли Ирана потеряна. «Нет ни телефонной связи, ни электронной связи», — отметил он.

Угроза для АЭС существует, поскольку в километрах от линии защиты станции звучат взрывы, заявил Лихачев. Удар по АЭС, на которой хранятся 70 тонн топлива и 210 тонн отработавшего ядерного топлива, вызовет катастрофу регионального масштаба, заявил Лихачев. Пятеро военных Ирана уже погибли в результате удара по провинции Бушер на юге страны, сообщало агентство ISNA.

МАГАТЭ опубликовало фотографии с иранских ядерных объектов, подвергшихся ударам. Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что превышения радиационного фона в соседних с Ираном странах не зафиксировано. Агентство также безуспешно пытается связаться с иранскими атомщиками.

28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, целью которой было объявлено уничтожение ракетной промышленности, военно-морских сил и ядерного потенциала страны. Удары были нанесены более чем по двум тысячам целей.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна