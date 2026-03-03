Россия прекратила стриотельство АЭС «Бушер» после потери связи с чиновникам атомной отрасли Ирана

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил об остановке строительства блоков АЭС «Бушер» в Иране. На станции остаются 639 российских специалистов. Компания планирует постепенно вывезти до 200 сотрудников с объекта, уже эвакуировали 94 человека. «Росатом» поддерживает постоянную связь с персоналом станции «Бушер», где обстановка остается спокойной и контролируемой. Но связь с руководством атомной отрасли Ирана потеряна. «Нет ни телефонной связи, ни электронной связи», — отметил он.



Угроза для АЭС существует, поскольку в километрах от линии защиты станции звучат взрывы, заявил Лихачев. Удар по АЭС, на которой хранятся 70 тонн топлива и 210 тонн отработавшего ядерного топлива, вызовет катастрофу регионального масштаба, заявил Лихачев. Пятеро военных Ирана уже погибли в результате удара по провинции Бушер на юге страны, сообщало агентство ISNA.



МАГАТЭ опубликовало фотографии с иранских ядерных объектов, подвергшихся ударам. Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что превышения радиационного фона в соседних с Ираном странах не зафиксировано. Агентство также безуспешно пытается связаться с иранскими атомщиками.



28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, целью которой было объявлено уничтожение ракетной промышленности, военно-морских сил и ядерного потенциала страны. Удары были нанесены более чем по двум тысячам целей.





