Бывший сенатор от Чечни Джабраилов застрелился в центре Москвы

02.03.2026 15:30





В Москве на Тверской застрелился бывший член Совета Федерации от Чечни бизнесмен Умар Джабраилов. Его смерть подтвердил источник РБК в правоохранительных органах. По данным Baza, раненного Джабраилова обнаружили в ЖК Vesper Tverskaya. Рядом с ним лежал пистолет Люгера калибра 9 мм. В больницу бизнесмена доставили около 3 часов ночи, но реанимировать не смогли.



Mash уточняет, что Джабраилова госпитализировали в тяжелом состоянии с отеком мозга и огнестрельным ранением черепа. Перед смертью у бывшего сенатора заблокировали все счета в шести банках. Причиной стали неуплата налогов, сборов, пени или штрафа, следует из данных «Спарк». Примечательно, что бизнесмен уже пытался совершить суицид в 2020 году, но тогда его спасли.



Следственный комитет начал проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе в нем. Происшедшее могут квалифицировать, как доведение до самоубийства, сообщил источник «Коммерсанта». Записки Джабраилов не оставил. Адвокат Тимур Маршани рассказал, что в последнее время его клиент пребывал «в депрессии, переживая неудачи в бизнесе». «Его финансовое падение связано с текущей ситуацией», — добавил он.



Джабраилову было 67 лет. В 1997 году он стал топ-менеджером группы компаний «Плаза», которая управляла торговыми центрами «Охотный Ряд», «Смоленский пассаж», а также ЖК «Кунцево», гостиницей «Россия» и другими активами. В 2000 году бизнесмен был соперником Владимира Путина на выборах президента, но набрал менее 0,1% голосов, оказавшись на последнем, 11-м месте.



В 2004–2009 годах представлял Чечню в Совете Федерации на посту зампредседателя комитета по международным делам и был членом российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). В 2009–2013 годах занимал должность советника помощника президента РФ по международным делам. В 2015-м возглавил ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».



В 2017-м Джабраилова исключили из «Единой России» после того, как он устроил стрельбу в московском отеле Four Seasons, где у него были собственные апартаменты. Тогда его оштрафовали на 500 тысяч рублей за употребление наркотиков и хулиганство.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





