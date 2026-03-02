Парламент во втором чтении принял поправки об ужесточении штрафов за нарушение ПДД

02.03.2026 16:17





Парламентский комитет по юридическим вопросам рассмотрел и поддержал во втором чтении, постатейно, запланированные поправки к «Кодексу административных правонарушений», в результате которых будут увеличены существующие штрафы за нарушение правил дорожного движения и ужесточена ответственность.



Это законопроект, подготовленный Министерством внутренних дел и представленный парламенту в ноябре прошлого года. В ходе второго чтения были внесены некоторые поправки в статьи.



Согласно пакету законодательных поправок:



Штраф за нарушение правил маневрирования транспортного средства на дороге увеличится до 100 GEL. При этом количество баллов, начисляемых на водительское удостоверение, за это нарушение будет уменьшено на 20 баллов.



Санкция за превышение скорости более чем на 15 км/ч, но не более чем на 40 км/ч, увеличится с 50 до 100 GEL.



Санкция за непристегнутый ремень безопасности водителем или пассажиром во время управления транспортным средством будет увеличена до 50 GEL. Одновременно с этим количество штрафных баллов, начисляемых на водительское удостоверение, за это нарушение будет уменьшено на 10 баллов.



Штраф за использование мобильного телефона за рулем транспортного средства будет увеличен до 50 GEL.



Аналогично Тбилиси, штраф за нарушение правил парковки будет увеличен до 50 GEL в муниципалитетах Кутаиси, Батуми, Мцхета, Рустави, Гори, Телави, Поти, Зугдиди и грузинских курортах. Кроме того, как было объявлено на заседании комитета, к вышеупомянутым муниципалитетам будут добавлены Ахалцихе и Озургети.



Кроме того, устанавливается ответственность за движение по автобусной полосе любого транспортного средства, кроме микроавтобуса, что повлечет за собой штраф в размере 200 GEL.



Кроме того, нарушением считается остановка транспортного средства на тротуаре или пешеходном переходе, что повлечет за собой штраф в размере 100 GEL. В то же время, в случае такого нарушения, в рамках законодательства, транспортное средство будет эвакуировано на специальную охраняемую парковку.



Административная ответственность за так называемый «дрифт» будет ужесточена – если «дрифт» повлечет за собой повреждение транспортного средства, имущества, здания или причинение незначительных телесных повреждений человеку, это повлечет за собой штраф в размере 500 GEL и лишение права управления транспортным средством на срок 6 месяцев.



Штраф увеличится с 200 до 2000 GEL за такие действия, как нарушение установленных правил строительства и ремонта дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, а также за непринятие мер по своевременному запрету, ограничению или восстановлению движения на определенных участках дороги, если это ограничивает использование дороги или представляет угрозу для движения транспорта, повреждение дороги, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений или технических средств регулирования движения, загрязнение дорожного покрытия, сброс строительных или иных материалов на проезжую часть, тротуар или обочину, организация торговли на открытом воздухе или невыполнение письменного указания уполномоченного должностного лица Министерства внутренних дел Грузии об устранении существующих недостатков. В результате штраф составит 2000 GEL для физического лица и 5000 GEL для юридического лица.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





