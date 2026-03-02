|
|
|
Комитет по юридическим вопросам поддержал изменения в Избирательный кодекс
02.03.2026 17:55
Комитет по юридическим вопросам в первом чтении поддержал изменения в «Избирательный кодекс», которые предусматривают уточнение отдельных вопросов, связанных с избирательными процедурами, в том числе с регистрацией международных наблюдателей и сопровождающих их переводчиков.
Как заявил докладчик, председатель комитета по процедурным вопросам Давид Матикашвили, согласно проекту органического закона, порядок фото- и видеосъёмки, а также аудиомониторинга заседаний избирательной комиссии будет определяться постановлением Центральная избирательная комиссия Грузии.
Согласно поправкам, международным наблюдателем может быть только гражданин иностранного государства, достигший 18-летнего возраста.
Проект органического закона также устанавливает процедуры регистрации переводчика, сопровождающего международного наблюдателя.
Авторами и инициаторами законопроекта являются депутаты парламента: Арчил Гордуладзе, Торнике Чеишвили, Рати Ионатамишвили, Алуда Гудушаури, Давид Матикашвили, Гурам Мачарашвили, Акакий Аладашвили, Тенгиз Шарманашвили, Александр Табатадзе и Ираклий Шатакишвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна