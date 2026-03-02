|
|
|
Делегация «Грузинской мечты» поедет на форум в Вашингтон
02.03.2026 18:58
Депутаты правящей партии «Грузинская мечта» Николоз Самхарадзе, Мариам Лашхи и Лика Шартава примут участие в мероприятии «Альянс суверенных наций» в Вашингтоне 4–5 марта. Их пригласила конгрессвумен-республиканка Анна Паулина Луна, известная своими изоляционистскими позициями: она поддерживает выход США из НАТО, критикует помощь Украине и выступает за развитие торговых отношений с Россией.
На форуме будут присутствовать лидеры политики, бизнеса и науки со всего мира, включая спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, депутата парламента Германии Маркуса Фронмайера из ультраправой «Альтернатива для Германии» и португальского евродепутата Антонио Корреа из партии «Шега».
Николоз Самхарадзе заявил, что грузинская делегация не только посетит конференцию, но и проведет встречи в Конгрессе и с представителями исполнительной власти.
«Главная задача – активизировать грузино-американские отношения, восстановить стратегическое партнерство и придать ему более содержательный характер. Будет интересно увидеть позицию американской стороны»,
– сказал он.
Отношения Грузии и США обострились на фоне ухода «Грузинской мечты» от демократических реформ и принятия ряда репрессивных законов. Власти Тбилиси обвиняют в ухудшении связей «теневое государство» и надеются, что Дональд Трамп поможет «начать стратегическое партнерство с нуля».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна