Делегация «Грузинской мечты» поедет на форум в Вашингтон

Депутаты правящей партии «Грузинская мечта» Николоз Самхарадзе, Мариам Лашхи и Лика Шартава примут участие в мероприятии «Альянс суверенных наций» в Вашингтоне 4–5 марта. Их пригласила конгрессвумен-республиканка Анна Паулина Луна, известная своими изоляционистскими позициями: она поддерживает выход США из НАТО, критикует помощь Украине и выступает за развитие торговых отношений с Россией.



На форуме будут присутствовать лидеры политики, бизнеса и науки со всего мира, включая спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, депутата парламента Германии Маркуса Фронмайера из ультраправой «Альтернатива для Германии» и португальского евродепутата Антонио Корреа из партии «Шега».



Николоз Самхарадзе заявил, что грузинская делегация не только посетит конференцию, но и проведет встречи в Конгрессе и с представителями исполнительной власти.



«Главная задача – активизировать грузино-американские отношения, восстановить стратегическое партнерство и придать ему более содержательный характер. Будет интересно увидеть позицию американской стороны»,

– сказал он.



Отношения Грузии и США обострились на фоне ухода «Грузинской мечты» от демократических реформ и принятия ряда репрессивных законов. Власти Тбилиси обвиняют в ухудшении связей «теневое государство» и надеются, что Дональд Трамп поможет «начать стратегическое партнерство с нуля».





